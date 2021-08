Busecks SPD-Fraktionschef Weigelt feiert heute 70. Geburtstag

Norbert Weigelt wurde am 4. August 1951 in Lieblos geboren. Nach einer kaufmännischen Ausbildung machte er am Universitätsklinikum Gießen seinen Abschluss als examinierter Krankenpfleger. Er qualifizierte sich zum Intensiv-Anästhesiepfleger und setzte darauf noch eine Ausbildung zur Hygienefachkraft. Anschließend absolvierte er ein pädagogisches Fachhochschulstudium zum Lehrer für Pflegeberufe und Hebammenwesen. 1992 übernahm er die Leitung der Krankenpflegeschule. Im Januar 2017 ging er in den Ruhestand, nachdem er weit über 2000 Pfleger und Pflegerinnen examiniert hatte. 2000 übernahm er den Vorsitz der Busecker SPD und gehört seit 2001 der Gemeindevertretung an. Bis 2011 war der Beuerner Fraktionsvorsitzender - ein Amt, das er seit der Kommunalwahl 2021 wieder innehat. In der Zwischenzeit fungierte er als Vorsitzender der Gemeindevertretung. Zudem engagiert er sich im Kreistag. Seit 2000 ist Weigelt ehrenamtlicher Vorsitzender des Fördervereins der Kindertagesstätte Villa Wunderland am Klinikum. Zu seinen Hobbys gehören der Schießsport im Schützenverein Beuern und das Kochen - legendär ist die Paella beim SPD-Sommerfest. Weigelt ist verheiratet und hat vier Kinder. (vb)