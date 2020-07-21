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Dienstag, 21.07.2020 - 07:20
3 min

Busfahren mit Wasserstoff im Landkreis Gießen

Der Landkreis Gießen beteiligt sich an einem Projekt, in dessen Verlauf zwei Wasserstoff-Brennzellenbusse auf regulären Regionallinien eingesetzt werden sollen.

Im Dezember 1999 wurde in Hamburg ein Bus mit Elektromotor in Betrieb genommen, dessen Strom auf elektrochemischem Wege mithilfe von Wasserstoff erzeugt wurde. Die Brennstoffzellen befanden sich auf dem Dach. Archivfoto: dpa

Im Dezember 1999 wurde in Hamburg ein Bus mit Elektromotor in Betrieb genommen, dessen Strom auf elektrochemischem Wege mithilfe von Wasserstoff erzeugt wurde. Die Brennstoffzellen befanden sich auf dem Dach. Archivfoto: dpa

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