Bußgeldeinnahmen für 202 Vereine

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Ausgefallene Veranstaltungen und ausgefallene Einnahmen stellen viele Vereine und Kulturschaffende vor große Herausforderungen. Um sie in der Krise zu unterstützen, hat der Landkreis Gießen verschiedene Fördermöglichkeiten ins Leben gerufen. Nun zieht Landrätin Anita Schneider (SPD) in einer Pressemitteilung Bilanz. „Wir haben eine große Anzahl an Anträgen erhalten. Das zeigt: Mit unseren auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnittenen Förderprogrammen haben wir genau den richtigen Nerv getroffen.“

Nachdem der Landkreis Anfang März beschlossen hatte, 50 Prozent der Einnahmen aus den Corona-Bußgeldern zur Vereinsförderung zu verwenden, haben 202 Vereine eine Förderung beantragt. 60 600 Euro seien bewilligt und an die gemeinnützigen Vereine ausgezahlt worden, heißt es in der Mitteilung.

Im Corona-Fonds der Zaug gGmbH stünden noch rund 4000 Euro zur Verfügung. Bis zu 300 Euro pro Antragsteller können ehrenamtliche Vereine wie beispielsweise Musik-, Theater- oder weitere Kulturvereine über den Fonds erhalten. Bisher hätten 72 Vereine eine solche Förderung in Anspruch genommen. Beantragen kann man diese weiterhin über Heiko Bennewitz, den Geschäftsführer der Zaug. Er ist erreichbar unter 0641/9522-50 oder per E-Mail an geschaeftsfuehrung@zaug.de.

Eine weitere Fördermöglichkeit ist das Programm „Vorhang auf in der Kulturregion Landkreis Gießen“. Darüber seien bis Ende März 86 Anträge bewilligt. Damit habe der Landkreis professionelle Künstler und Veranstalter mit rund 36 000 Euro gefördert. Die meisten dieser Anträge kamen von Musikern. Auch diese Hilfe ist weiterhin unbürokratisch über die Wirtschaftsförderung des Landkreises zu beantragen. Ansprechpartner ist Martin Wavrouschek unter 0641/9390-1767 oder per E-Mail an vorhangauf@lkgi.de.

„Doch Geld ist nicht alles – auch kreative Ideen sind in der Krise unverzichtbar“, betonte Schneider. „So leistete zur Unterstützung der Künstler auch der Bassist Peter Herrmann einen großen Beitrag.“

Mit der Initiative „Gießen Stream Team“ bot er den Kunstschaffenden die Möglichkeit, Auftritte per Video-Stream aufzuzeichnen und über YouTube zu verbreiten. „Dieser Initiative ist es zu verdanken, dass sich die Menschen trotz der Corona-bedingten Schließung von Spielstätten an regionaler Kultur erfreuen konnten.“ Für die professionellen Kunstschaffenden waren und sind die Events vom „Gießen Stream Team“ mitunter die einzige Möglichkeit, mit Kunst ein wenig Einkommen zu generieren. „Wir hoffen, dass auch Kunstschaffende anderer Sparten wie Autoren oder Maler solche digitalen Möglichkeiten vermehrt nutzen“, sagt Schneider.

Eine weitere Möglichkeit ist der Kulturförderpreis des Landkreises Gießen. Die Ausschreibung steht unter dem Motto „Kultur unverzichtbar! Kooperativ – analog – digital.“ „Der Förderpreis ‚Kulturregion Landkreis Gießen‘ spricht Kulturschaffende und Kulturförderer aus allen Bereichen an“, macht die Landrätin deutlich.

Ansprechpartner ist Torsten Denker unter der Rufnummer 0641/9390-5722 oder per E-Mail: foerderpreis-kulturregion@lkgi.de.