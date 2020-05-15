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Freitag, 15.05.2020 - 07:20
4 min

Campingplätze im Landkreis Gießen sind bereit für den Sommer

Campingplätze dürfen ab Freitag, 15. Mai, wieder öffnen. Was das im Alltag unter den Auflagen des Landes bedeutet, können die Betreiber in Grünberg, Wißmar, Laubach und Ruttershausen noch nicht abschätzen.

Von Jennifer Meina
Auch beim Camping gilt: Abstand halten, Hygienevorschriften beachten. Immerhin: Seit heute dürfen die Campingplätze in Hessen wieder öffnen - wenn auch mit Vorschriften und Einbußen. Symbolfoto: dpa

Auch beim Camping gilt: Abstand halten, Hygienevorschriften beachten. Immerhin: Seit heute dürfen die Campingplätze in Hessen wieder öffnen - wenn auch mit Vorschriften und Einbußen. Symbolfoto: dpa

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