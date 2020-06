Campylobacter sorgt 2019 für 200 Erkrankungen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Im Landkreis Gießen sind im vergangenen Jahr 200 Menschen an einer durch Campylobacter-Bakterien verursachten Magen-Darm-Infektion erkrankt. 2018 waren es 228, in diesem Jahr wurden bis Mitte Juni 47 Fälle registriert. Das berichtet die Krankenkasse IKK classic anhand aktueller Daten des Robert Koch-Instituts.

Campylobacter seien in Deutschland die häufigsten bakteriellen Erreger von Durchfallerkrankungen, übertragen würden sie meist durch rohes Geflügelfleisch. „Wird bei der Zubereitung des rohen Fleisches nicht auf Hygiene geachtet oder das Fleisch nicht ausreichend erhitzt, kann die Folge eine Durchfallerkrankung mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sein. Meist klingen die Beschwerden nach spätestens einer Woche wieder ab, selten sind Antibiotika erforderlich“, erklärt Sven Keiner von der IKK classic in Hessen in einer Pressemitteilung.

Speisen mit rohen Eiern, Milch, Eis oder Fleisch sollten stets im Kühlschrank aufbewahrt und erst kurz vor dem Verzehr zubereitet werden. Rohes Geflügelfleisch sollte nicht gewaschen, sondern vorsichtig abgetupft werden. Wichtig sei es, getrennte Küchenutensilien für rohe und gegarte Lebensmittel zu verwenden und Fleisch immer vollständig durchzubraten. Die Erreger würden bei 70 Grad und einer Garzeit von mindestens zehn Minuten abgetötet.