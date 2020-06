CBES Lollar verabschiedet 75 Abiturienten - wegen Corona vieles anders

Bitte Abstand halten: Die Zeugnisübergabe für 75 Abiturienten der CBES fand diesmal unter freiem Himmel statt. Foto: Scherer

LOLLAR (sle). Die diesjährigen Abiturienten mussten auf vieles verzichten: Abibälle fielen aus, der letzte Schultag kam unverhofft und auch das gemeinsame Feiern nach der letzten Prüfung war coronabedingt nicht möglich. Nun stand an der Clemens-Brentano-Europa-Schule (CBES) in Lollar die Zeugnisübergabe an - und auch hier sorgte die Pandemie dafür, dass vieles anders war, als sonst. Statt wie üblich im Bürgerhaus kamen die 75 frisch gebackenen Abiturienten im großen Schulhof zusammen und hielten reichlich Abstand. Die Zeugnisübergabe fand ohne Eltern und andere Verwandte statt, die aber zuhause per Livestream die Feier verfolgen konnten.

Ursprünglich war angedacht, dass die Abiturienten mit dem Auto auf den Schulhof fahren und die Zeugnisse in einer Art "Drive in" entgegennehmen. Diese Idee hatte man wegen der Brandschutz-Anforderungen des Landkreises jedoch verworfen, stattdessen nahmen die jungen Menschen auf Stühlen unter freiem Himmel Platz. Schulleiter Andrej Keller sprach ihnen seinen Respekt für die Leistungen der vergangenen Wochen aus: "Ihr habt euer Abitur unter wirklich nicht einfachen Bedingungen uneingeschränkt verdient. Das Coronavirus hat dieses Jahr alles durcheinandergebracht und alles anders gemacht und natürlich hat dieses Virus auch unserem Abitur seinen Stempel aufgedrückt." Weiter stellte der Schulleiter fest: "Ihr seid ein besonderer Jahrgang und werdet, ob es euch gefällt oder nicht, als der Corona-Jahrgang mit dem Corona-Abitur in die Geschichtsbücher dieser Schule eingehen." Dabei schob Keller sofort hinterher, dass er das absolut nicht despektierlich meine, ganz im Gegenteil. Vielmehr bewundere er, wie alle in dieser schwierigen Phase die Nerven behalten hatten, um die schriftlichen Prüfungen zu erledigen. "Ihr habt euch an die Abstandsregeln gehalten und keine Partys nach den Klausuren auf dem Schulgelände veranstaltet, dafür danke ich euch."

Mit der feierlichen Zeugnisübergabe durch Oberstufenleiter Martin Saul nahm das Programm dann seinen Fortgang. Mit einer kurzen Rede, die mit viel Humor gewürzt war, lockerte Saul das Ganze auf, ehe eine "Oskarverleihung" der Schüler stattfand. Dabei kürten sie nicht nur die besten Sportler, sondern belohnten auch das sehr gute Miteinander. Passend dazu war das Lied "Ein Hoch auf uns" von Andreas Bourani, das von Meike Weber, Ann-Sophie Hallaschka, Anna Döll, Josefine Schug, Vanessa Hausner und Marian Moldenhauer vorgetragen wurde. Am Schluss der kleinen Feier dankte Charlotte Boos im Namen aller Abiturienten den Lehrkräften und der Schulleitung mit Blumen. Als krönenden Abschluss gab es einen Autokorso durch Lollar mit glücklichen Abiturienten, die stolz ihre Abschlusszeugnisse präsentierten.