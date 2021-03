CDU: Ärztemangel vorbeugen

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). Die Sicherung einer flächendeckenden Versorgung mit Haus- und Fachärzten hat aus Sicht der CDU eine herausragende Bedeutung für die Lebensqualität der Menschen im Landkreis Gießen. Unter dem Gesichtspunkt der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land sei besonders die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum bedeutend. Da in den nächsten Jahren ein Großteil der niedergelassenen Hausärzte in den Ruhestand gehe, müsse einem Ärztemangel vorgebeugt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bereits 2017 sei davor gewarnt worden, dass bis 2025 etwa 70 Prozent der im Landkreis niedergelassenen Hausärzte die Altersgrenze von 65 Jahren erreichen und in den Ruhestand gehen. Aus Sicht der CDU eine alarmierende Zahl, sodass sie im Programm zur Kommunalwahl einige Vorschläge für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum macht.

Spitzenkandidat Christopher Lipp erklärt dazu: "Gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung müssen wir ein Konzept erarbeiten, um dem drohenden Ärztemangel entgegenzuwirken. Der Landkreis muss hier eine aktivere Rolle einnehmen. Wir können uns etwa vorstellen, dass der Landkreis in enger Abstimmung mit den Kommunen Anreize schafft, damit sich Haus- und Fachärzte in unseren eher ländlicheren Kommunen niederlassen. Auch die Förderung medizinischer Nahversorgungszentren und der Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Ärztenetz Gießen möchten wir fokussieren. Neben Anreizen zur Niederlassung oder Übernahme von Arztpraxen in finanzieller Art oder durch Vermittlung oder Überlassung von Räumlichkeiten können wir uns auch perspektivisch vorstellen, Stipendien an angehende Allgemeinmediziner zu vergeben, die im Gegenzug nach Abschluss ihrer Ausbildung für eine gewisse Zeit im Landkreis Gießen tätig werden." Eine wohnortnahe medizinische Versorgung sei insbesondere für ältere Menschen wichtig.

Zu den Ursachen des Ärztemangels im ländlichen Raum erläutert Lara Becker, Ärztin und ebenfalls Kandidatin der CDU für den Kreistag: "Es gibt zu wenige Anreize für angehende Mediziner, sich im ländlichen Raum niederzulassen. Neben fehlenden finanziellen Anreizen sind die hohe Arbeitsbelastung im Bereitschaftsdienst sowie fehlende Vertretungsmöglichkeiten die wesentlichen Gründe, warum sich angehende Mediziner lieber in den Ballungszentren niederlassen. Es fehlt also insbesondere am gesunden Gleichgewicht zwischen Familie und Arbeit, was gerade für junge Medizinerinnen ein wesentliches Kriterium für die Wahl des Arbeitsortes ist."

Wichtig ist der CDU auch eine umfassende Betreuung in der Schwangerschaft, während der Geburt und auch im Wochenbett. Mit finanziellen sowie materiellen Unterstützungsangeboten und der Schaffung einer Vernetzungsstelle für selbstständige Hebammen wolle man einem drohenden Hebammenmangel frühzeitig begegnen. Zur Sicherstellung eines wohnortnahen Pflege- und Betreuungsangebotes möchte die CDU im Landkreis in enger Abstimmung mit den Kommunen insbesondere durch die bedarfsgerechte Schaffung von Tagespflegeplätzen die Versorgung verbessern.