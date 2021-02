CDU findet Stand der Digitalisierung an Schulen "ernüchternd"

Die CDU im Kreistag sieht deutliche Defizite beim Stand der Digitalisierung der Schulen im Landkreis Gießen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Anlässlich der "Zwischenbilanz" von Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne) kritisiert die CDU in einer Pressemitteilung den Stand der Digitalisierung der Schulen im Landkreis Gießen sowie die Umsetzung des "Digitalpaktes Schule" von Bund und Land. Aus Sicht der CDU wurde in den vergangenen Jahren "wertvolle Zeit versäumt", um die Schulen auf das digitale Zeitalter vorzubereiten.

Bereits 2018 habe die CDU-Fraktion im Kreistag mehr Geld für die Digitalisierung der Schulen gefordert, was seinerzeit von SPD, Grünen und Freien Wählern abgelehnt worden sei. Das Ergebnis ist aus Sicht der CDU, dass es an den meisten Schulen im Landkreis bisher an der notwendigen IT-Infrastruktur sowie an der benötigten Hardware mangelt und die Schulen bislang auch nicht an das Glasfasernetz angeschlossen sind.

"Dezernentin Schmahl stellt die bisherige Umsetzung der Digitalisierung der Schulen als Erfolg dar. Allerdings ist der Stand der Digitalisierung mehr als ernüchternd, insbesondere wenn man in andere Landkreise schaut", erklärte Christopher Lipp. Die CDU sehe enormen Aufholbedarf bei der digitalen Infrastruktur, etwa in Bezug auf einen Glasfaseranschluss für alle Schulen, eine stabile Internetverbindung in jedem Klassenraum sowie ausreichend digitale Endgeräte für Schüler. Der technische Support müsse dringend ausgeweitet werden. "Die Chancen der Digitalisierung können bisher im Landkreis Gießen leider noch viel zu wenig genutzt werden. Dabei müssten die Schulen eigentlich Vorreiter sein und angesichts einer immer digitaler werdenden Lebens- und Arbeitswelt bestmöglich auf den späteren Lebensweg vorbereiten. Die Ausstattung unserer Schulen muss deshalb oberste Priorität haben und auch entsprechend im Haushalt abgesichert werden. Der Landkreis ist hier in der Verantwortung. Der Fingerzeig unserer Schuldezernentin nach Berlin und Wiesbaden soll erneut von eigenen Versäumnissen ablenken", beklagte Lipp in der Pressemitteilung.

Die Umsetzung des Digitalpakts Schule komme im Landkreis Gießen viel zu langsam voran, ergänzte Florian Vornlocher. Von den zur Verfügung stehenden Geldern sei bisher kein einziger Cent abgerufen worden. "Das ist ein gravierendes Versäumnis, denn der Bedarf nach digitaler Infrastruktur ist an den meisten Schulen im Landkreis aktuell akut", betonte Vornlocher. Auf Drängen des Kreistags habe Schmahl Anfang 2020 lediglich Tablets für Schüler ohne eigene digitale Endgeräte aus Geldern des Digitalpaktes beschafft. Die eigentlichen Digitalpakt-Gelder von fast neun Millionen Euro warteten bislang aber immer noch darauf, dass sie im Landkreis Gießen investiert werden. (Schmahl hatte dazu in einer Ausschusssitzung erklärt, dass die Förderanträge gebündelt gestellt würden, weil es einen hohen bürokratischen Aufwand gebe, Anm.d.Red.)

Aus Sicht der CDU sind die Aussagen von Christiane Schmahl in ihrer Zwischenbilanz deshalb irreführend und angesichts der bevorstehenden Kommunalwahl höchst problematisch. Die CDU verweist auf die im Internet auf der Seite der WIBank einsehbare Liste der aus den Mitteln des Digitalpaktes in Hessen umgesetzten Maßnahmen an den Schulen. Auf 19 Seiten mit 130 Fördermaßnahmen fehlt der Landkreis Gießen. Dies belegt aus Sicht der CDU, dass der Landkreis Gießen trotz der Aussagen der Ersten Kreisbeigeordneten bisher keine Gelder aus dem "Digitalpakt Schule" abgerufen hat.

"Wie schon bei der Kommunalwahl 2016 versucht Christiane Schmahl, mit PR-Aktionen von jahrelangen Versäumnissen abzulenken und macht vollmundige Versprechen, die sie am Ende nicht halten kann", kritisierte Tobias Breidenbach. Er erinnerte an die Vorgänge um die Außensportanlage an der Adolf-Reichwein-Schule, als sich Schmahl nach der Wahl für ihre falschen Versprechen habe entschuldigen müssen. "Deshalb hätten wir mehr Fingerspitzengefühl der Schuldezernentin erwartet und gedacht, dass sie aus ihren Fehlern gelernt hat", so Breidenbach abschließend.