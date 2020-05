CDU: Versäumnisse liegen beim Landkreis

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die CDU-Kreistagsfraktion reagiert in einer Pressemitteilung verwundert auf eine Mitteilung der SPD-Kreistagsfraktion, in der die fehlende Ausstattung von Schülern mit Tablets und Computern seitens des Landes beklagt wird. „Die digitale Ausstattung der Schulen ist ureigene Aufgabe des Schulträgers, also des Landkreises. Über den Digitalpakt wurden dem Landkreis knapp 8,8 Millionen Euro für Zukunftsinvestitionen zur Verfügung gestellt, von denen bislang kein einziger Cent abgerufen wurde. Wenn die SPD-Kreistagsfraktion nun die fehlende digitale Ausstattung der Schulen beklagt, offenbart sie damit vor allem die Versäumnisse der verantwortlichen Personen im Landkreis“, erklärte Tobias Breidenbach.

Diese Versäumnisse bei der Digitalisierung der Schulen werden nach Ansicht der CDU in der Corona-Krise besonders deutlich. „Während andere Schulträger in Hessen Schülern aus finanzschwachen Familien bei Bedarf leihweise über ihre Medienzentren digitale Endgeräte für die Teilnahme am Unterricht von zu Hause zur Verfügung gestellt haben, ist im Landkreis Gießen leider wieder einmal nichts passiert. Ein bedürftiger Schüler wurde darauf verwiesen, dass eine Teilnahme am digitalen Unterricht auch mit dem Smartphone möglich sei. Aus unserer Sicht ist dies ein unhaltbarer Zustand. Der Landkreis muss die Versäumnisse bei der Digitalisierung der Schulen schnellstmöglich aufholen. Insbesondere für Schüler aus finanzschwachen Familien brauchen wir schnelle Hilfe, sofern in den Familien keine digitalen Endgeräte zur Teilnahme am häuslichen Fernunterricht zur Verfügung stehen. Wir dürfen es nicht akzeptieren, dass diese Kinder und Jugendliche auf der Strecke bleiben. Die CDU wird deshalb einen Dringlichkeitsantrag einbringen, um schnell Abhilfe zu schaffen“, ergänzte Christopher Lipp.

Bei Bedarf Leihgeräte

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Kreistags am Donnerstag will die CDU fordern, dass Kinder und Jugendliche aus finanzschwachen Familien bei Bedarf schnell und unbürokratisch Hilfe bei der digitalen Teilhabe erhalten. Hierfür soll der Kreisausschuss schnellstmöglich in Erfahrung bringen, ob und in welchem Umfang Bedarf an digitalen Endgeräten besteht. Sofern Familien nicht in der Lage sind, ihren Kindern die Geräte zur Verfügung zu stellen, soll der Kreisausschuss kurzfristig und unbürokratisch bis zum Beginn des regulären Schulunterrichts Leihgeräte zur Verfügung stellen.

Die CDU habe in der Vergangenheit mehr Investitionen des Landkreises in die digitale Ausstattung der Schulen gefordert. Bedauerlich sei, dass die Mehrheitsfraktionen 2018 einen Antrag der CDU, den Mehrerlös aus dem Verkauf des ehemaligen Schulgeländes in Lich für die IT-Ausstattung an den Schulen oder des Medienzentrums zur Verfügung zu stellen, abgelehnt worden sei.

„Der Landkreis könnte heute bei der Digitalisierung der Schulen schon viel weiter sein. Die Corona-Krise und der damit verbundene digitale Fernunterricht offenbaren die Versäumnisse in besonderer Weise. Statt immer wieder die Landesregierung für vermeintliche Fehler zu kritisieren, sollte die SPD ihre Hausaufgaben vor Ort machen und in ihrer Kreis-Koalition dafür sorgen, dass die digitale Ausstattung der Schulen sowie der Schüler nun zügig vorangebracht und vorhandene Gelder und Förderprogramme auch ausgeschöpft werden“, betonte Fraktionsvorsitzender Claus Spandau.

Der Medienentwicklungsplan und die Aktivitäten der Breitband Gießen GmbH seien ein Anfang, aber das bedeutet noch lange nichts. Die vorhandenen Pläne müssten nun zügig in die Tat umgesetzt werden. Dieser Aufgabe müsse die Schuldezernentin mit der Koalition aus SPD, Grünen und Freien Wählern endlich gerecht werden und sollte gute Vorschläge der Opposition nicht weiter aus Prinzip ablehnen.