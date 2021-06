CDU wählt Breidenbach

T. Breidenbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Tobias Breidenbach aus Grünberg ist der neue Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion. Die Wahl war erforderlich, da Christopher Lipp, der das Amt erst nach der Kommunalwahl von Claus Spandau übernommen hatte, Kandidat für den Posten des Ersten Kreisbeigeordneten ist und während der Kreistagssitzung am 12. Juli gewählt werden soll. Der 27-jährige Breidenbach war zuvor Geschäftsführer der CDU-Fraktion.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen der Fraktion und werde alles geben, um die hervorragende Arbeit meiner Vorgänger Claus Spandau und Christopher Lipp fortzusetzen. Gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern wollen wir unseren Landkreis in den kommenden Jahren voranbringen und hierzu auf der politischen Ebene wichtige Richtungsentscheidungen vornehmen“, erklärte der neue Fraktionsvorsitzende in einer Pressemitteilung. Er dankte Lipp, der die Fraktion in den ersten Monaten nach der Wahl exzellent geführt habe und maßgeblich für das Zustandekommen der neuen Koalition verantwortlich sei.

Als Nachfolger im Amt des Fraktionsgeschäftsführers wählte die Fraktion Florian Vornlocher aus Pohlheim, der in diesem Amt auch die Funktion des Schriftführers und des Schatzmeisters übernimmt.

Außerdem hat die CDU-Kreistagsfraktion in ihrer Sitzung ihre Kandidaten für die Wahl der ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten nominiert. Künftig sollen Angelique Grün, Markus Schmidt und Udo Schöffmann die CDU-Fraktion im Kreisausschuss vertreten.

Foto: CDU-Kreisverband Gießen