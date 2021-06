CDU will mit Peter Neidel "Neustart im Landkreis" erreichen

Nach seiner einstimmigen Wahl als Landratskandidat der CDU freute sich Peter Neidel, dass seine Parteifreunde im Stehen applaudierten. Foto: Friese

KREIS GIESSEN - Das Ergebnis war mehr als eindeutig und der Applaus deshalb umso größer: Mit 68 von 68 abgegebenen Stimmen ist Peter Neidel am Freitag beim Kreisparteitag im Bürgerhaus Reiskirchen als Landratskandidat der CDU gewählt worden. "Ich nehme die Wahl sehr gerne an", erklärte der Heuchelheimer, um dann zu scherzen: "Ich hatte eigentlich auf 103 Prozent gehofft, aber 100 Prozent sind ok. So können wir es schaffen." Die erste Runde der Landratswahl findet am 26. September parallel zur Bundestagswahl statt. Neben Neidel sind bisher Amtsinhaberin Anita Schneider (SPD) und Kerstin Gromes (Grüne) nominiert. Eine Stichwahl würde am 24. Oktober stattfinden.

"Ich möchte Sie davon überzeugen, dass ich der Richtige bin, um den Neustart im Landkreis mit der neu gebildeten Koalition maßgeblich mit zu gestalten", warb Neidel zu Beginn seiner rund 30-minütigen Rede um "Unterstützung und Rückenwind".

Der 52-Jährige stellte sich als "Kind des Landkreises" vor - in Gießen geboren, in Heuchelheim aufgewachsen. Er war als Leichtathlet und Handballer aktiv und trainierte auch Jugendmannschaften. Mit seiner Frau Hatice und den drei Kindern wohnt er im alten Ortskern von Heuchelheim. Nach dem Jura-Studium arbeitete Neidel zunächst als Rechtsanwalt in einer Kanzlei in Wetzlar, wechselte dann für ein Jahr zur Staatsanwaltschaft in Gießen und wurde schließlich Richter. Vor seiner Wahl zum hauptamtlichen Dezernenten in Gießen leitete er eine Große Strafkammer. Kommunalpolitisch engagierte sich Neidel von 2011 bis Ende 2017 in der Heuchelheimer Gemeindevertretung, deren Vorsitzender er war.

Als Gießener Bürgermeister habe er "einige Dinge sehr positiv beeinflusst". Der 52-Jährige nannte als erstes das Thema der Gewerbeflächen. Dieses sei ein gemeinsames Thema für Stadt und Kreis, denn ohne interkommunale Zusammenarbeit könnten sich viele Kommunen nicht weiterentwickeln. Mit den wenigen freien Flächen müsse man qualitativ hochwertige Ansiedlungen erreichen, Qualitätskriterien seien dabei die entstehenden Arbeitsplätze und das Steueraufkommen. Er habe darüber hinaus in Gießen das Potenzial der Infrastruktur der Standorte untersuchen lassen. "Für manche Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, wie viel Gas oder Strom am Standort verfügbar ist und wie dicht man an einem starken Internetknoten liegt", verdeutlichte Neidel. Klimaschutz und Wirtschaftsförderung seien keine Gegensätze.

"Geschenk für die Stadt"

Als weiteres Beispiel nannte er die Alte Post am Bahnhof. Es sei den vormals Verantwortlichen nicht gelungen, den Verfall zu stoppen. "Ich habe mich der Sache angenommen, Gespräche mit dem Eigentümer geführt und auch die rechtlichen Möglichkeiten einer Enteignung geprüft. So ist es uns gelungen, den Verkauf und die anschließende Sanierung des Gebäudes zu befördern." Das Ergebnis sei ein "Geschenk für die Stadt".

Als Drittes sprach Neidel den Verkehr an, "ein hoch brisantes Thema, insbesondere in Gießen". Er habe viel für den Radverkehr getan, unter anderem die ersten Fahrradstraßen eingeführt. In dem Bereich gebe es viel Nachholbedarf, ihm sei aber Augenmaß wichtig. Viele Menschen aus dem Umland seien mangels Alternative auf das Auto angewiesen. Es müsse ein ausgewogenes Miteinander der unterschiedlichen Verkehrsarten erreicht werden, "das kann man nicht mit der Brechstange erzwingen".

Der CDU-Kandidat forderte, den ÖPNV im Landkreis und insbesondere mit der Stadt Gießen besser zu koordinieren und benutzerfreundlicher zu machen. Kreisstraßen müssten instandgesetzt und überörtliche Fahrradwege gebaut werden. Für den gesamten Bereich der Mobilität solle mehr Geld bereitgestellt werden.

"Wir haben die Kommunalwahl gewonnen. Jetzt kommt es darauf an, auch den Landratsposten zu besetzen. Nur so kann der Neustart im Landkreis wirklich gelingen. Der Landrat macht den Unterschied. Ich möchte Landrat werden und gemeinsam können wir es schaffen", erklärte Neidel zum Schluss seiner Rede.

Zu Beginn des Abends hatte Kreisvorsitzender Professor Helge Braun auf den Kommunalwahlkampf zurückgeblickt, aus dem die CDU als stärkste Fraktion im Kreistag hervorging. Man sei in der Lage gewesen, in verschiedenen Konstellationen vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, aber die Koalition mit den Grünen und den Freien Wählern habe die "spannendste Zukunftsgeschichte erzählt", meinte Braun.

Bezüglich der Landratswahl habe er mit vielen gesprochen, die für die Kandidatur in Frage kommen. "Können wir jemand finden, der zur Aufgabe passt, der die Zukunftsvision mit vertritt und sich an die Spitze der Bewegung stellt?" Das Anforderungsprofil: Jemand mit viel kommunalpolitischer Erfahrung, vor allem im Hauptamt, aber auch ehrenamtlich, der den notwendigen Sachverstand mitbringt. Mit Peter Neidel habe man diese Person gefunden. "Seine ganze berufliche Vita passt, er hat sich quasi darauf vorbereitet, Landrat zu werden und das wollen wir jetzt realisieren", erklärte Braun, der die Mitglieder zu einem engagierten Wahlkampf aufforderte.