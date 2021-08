Chefs von morgen vorbereitet

Landrätin Anita Schneider (l.) und Thomas Knoblauch (2.v.l.) gratulierten Dagmar Wagner, Maximilian Keller, Sascha Ott, Hasan Sander, Julia Cieslik und Victoria Aydin zum Abschluss des Traineeprogramms für Nachwuchsführungskräfte. (Foto: Landkreis Gießen)

KREIS GIESSEN - (red). Wer in Betrieb oder Verwaltung Verantwortung übernimmt, muss darauf vorbereitet sein. Daher bietet der Landkreis Gießen jungen Nachwuchsführungskräften die Möglichkeit, sich in einem zweieinhalbjährigen Förderprogramm für künftige Aufgaben zu qualifizieren. Fünf junge Nachwuchsführungskräfte haben dieses Programm nun erfolgreich beendet. In einer Feierstunde erhielten sie von Landrätin Anita Schneider (SPD) und Fachdienstleiter Thomas Knoblauch ihre Zertifikate.

„Bei Neubesetzungen von Führungspositionen sollen Mitarbeiter aus den eigenen Reihen gut vorbereitet sein, um in einem, offenen Bewerbungsverfahren gute Chancen zu haben“, erklärt Schneider in einer Pressemitteilung die Personalpolitik der Kreisverwaltung. „Aus diesem Grund schulen wir leistungsbereite Mitarbeiter rechtzeitig und unterbreiten ihnen spezielle Fortbildungsangebote zur Stärkung methodischer, sozialer und persönlicher Führungskompetenzen. So reagieren wir auch proaktiv auf den bestehenden Fachkräftemangel, der auch die öffentlichen Verwaltungen erreicht hat.“

Schwerpunkte des Führungskräfteprogramms waren unter anderem intensive Phasen der Projektarbeit, Prozessoptimierung, Beurteilen von Leistungen, Konfliktbewältigung, effektives Leiten, Gesprächsführung, Teamarbeit und -entwicklung. Außerdem organisierte die Projektgruppe gemeinsam eine Befragung der Beschäftigten der Kreisverwaltung zu deren Zufriedenheit mit ihrem Arbeitgeber. Die Ergebnisse stellten sie den Führungskräften der einzelnen Abteilungen vor.

Alle drei Jahre finden diese verwaltungsinternen Fortbildungen beim Landkreis statt. Absolventen waren diesmal Hasan Sander, Sascha Ott, Dagmar Wagner, Maximilian Keller und Victoria Aydin. Julia Cieslik und Julia Hettenhausen hatten sich ebenfalls qualifiziert, konnten jedoch nicht an der kompletten Laufzeit des Programms teilnehmen.