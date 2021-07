Christopher Lipp gewählt

Christopher Lipp

KREIS GIESSEN - Christopher Lipp aus Langgöns ist in der Sitzung des Kreistags am Montagabend erwartungsgemäß zum neuen Ersten Kreisbeigeordneten gewählt worden. Lipp erhielt 60 Ja- und elf Nein-Stimmen. 78 Stimmen waren abgegeben worden, sieben davon waren ungültig. Der CDU-Politiker tritt damit ab heute die Nachfolge von Dr. Christiane Schmahl (Grüne) an. Sie hatte das Amt zehn Jahre lang ausgeübt.

In der Sitzung wurden zugleich die zwölf ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten gewählt, die dem Kreisausschuss - der Regierung des Landkreises - künftig angehören (von den abgegebenen Stimmen waren 76 gültig, zwei ungültig). Dies sind Angelique Grün, Markus Schmidt und Udo Schöffmann für die CDU, Hiltrud Hofmann und Christian Zuckermann für die Grünen, Oliver Meermann und Günther Semmler (Freie Wähler), Hans-Jürgen Becker und Anette Henkel (SPD), Sylke Schäfer (AfD), Christine Schneider (FDP) und Andreas Münnich ("Gießener Linke"). "Die Partei" und "Volt", die im Kreistag als "Die Vraktion" fungieren, sind im Kreisausschuss nicht vertreten.

Dieser ist wie berichtet mit der gestrigen Wahl noch nicht vollständig. Die von der neuen Koalition aus CDU, Grünen und Freien Wählern beschlossene Stelle eines weiteren hauptamtlichen Kreisbeigeordneten wird erst bei der nächsten Kreistagssitzung am 27. September besetzt. Dafür ist Christian Zuckermann von den Grünen vorgesehen, der übergangsweise ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter wird, um sich in dieser Zeit schon in Themengebiete einarbeiten zu können. Nach seiner Wahl würde dann Dr. Michael Buss (ebenfalls Grüne) als ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter nachrücken.

Der Kreisausschuss hat demnach künftig zwölf ehrenamtliche Mitglieder. Bisher waren es 16. Dazu kommen vier Hauptamtliche: Landrätin Anita Schneider (SPD), der Erste Kreisbeigeordnete Christopher Lipp (CDU), der hauptamtliche Kreisbeigeordnete Hans-Peter Stock (FW), dessen Amtszeit noch andauert, und eben Christian Zuckermann als weiterer hauptamtlicher Kreisbeigeordneter.