Claus Spandau als Kreistagsvorsitzender nominiert

Christopher Lipp wird CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag, und Claus Spandau soll Kreistagsvorsitzender werden.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Die CDU-Fraktion im Kreistag des Landkreises Gießen hat im Rahmen ihrer konstituierenden Sitzung den 30-jährigen Langgönser Christopher Lipp zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Lipp hatte seine Partei auf Kreisebene zuvor als Spitzenkandidat durch den Kommunalwahlkampf geführt. Weiterhin nominierte die CDU-Fraktion den bisherigen Fraktionsvorsitzenden Claus Spandau als Kandidaten für das Amt des Kreistagsvorsitzenden. Nach parlamentarischer Tradition wird dieses Amt von der stärksten Fraktion im Kreistag übernommen.

Plus zwei Sitze

Im Rahmen einer Wahlnachlese zeigte sich die CDU-Fraktion zufrieden mit dem Ergebnis der Kreistagswahl, heißt es in einer Pressemitteilung. "In einem für die CDU schwierigen politischen Umfeld konnten wir unser Wahlergebnis im Vergleich zur letzten Kreistagswahl leicht verbessern und zwei Sitze im Kreistag hinzugewinnen. Mit 21 Fraktionsmitgliedern stellt die CDU nun erstmals seit vielen Jahren wieder die größte Fraktion im Kreistag. "Jetzt wollen wir unsere Ideen aus dem Wahlkampf in die Arbeit des Kreistags einfließen lassen und dafür sorgen, dass der Landkreis Gießen seine Potenziale in den nächsten fünf Jahren besser nutzt und wir Antworten auf die wichtigen Zukunftsfragen finden", so der neue Fraktionsvorsitzende Lipp.

Archivfoto: Wißner