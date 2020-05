Cleeberger Martin Hanika ist seit Jahrzehnten passionierter Landschaftsläufer

Martin Hanika schildert seinen lauschigen Lauf entlang der Weil. Foto: Rieger

CLEERBERG (ikr). "Es ist eine komische Zeit, aber Frühling im Wald ist trotzdem!", resümiert Martin Hanika die aktuelle Situation als passionierter Landschaftsläufer. Der Cleeberger, der vielen Menschen in der Region als Vorsitzender der Langgönser Gemeindevertretung und seit Jahrzehnten vielfältig engagierter Christdemokrat bekannt ist, läuft seit seiner Teenagerzeit, in Zahlen sind das über 52 Jahre. Damals war seine erste Teilnahme an einer solchen Veranstaltung der Volkslauf in Aßlar.

Seit 2003 nimmt der Hobbyläufer am Weiltal-Marathon teil, der alljährlich im April vom Naturpark Taunus ausgerichtet wird. Die Strecke dieses Landschaftsmarathon führt durch das Weiltal und fiel dieses Jahr auch wegen Corona aus. Doch Hanika schnürte trotzdem am Morgen des Sonntags, an dem der Lauf normalerweise stattgefunden hätte, seine Schuhe und absolvierte die Strecke von Weilmünster bis Weilburg auf der bekannten Wegführung. Seine Eindrücke und Beobachtungen, die eine kleine poetische Liebeserklärung an die Natur und die hiesige Kulturlandschaft sind, schildert er hier:

"Wenn der Frühling kommt, kommt auch der Weiltallauf. So war es immer in den letzten Jahren. Und jetzt? - Frühling, Sonntagmorgen mitten im April, Coronazeit, kein Lauf im Weiltal. Aber, so fällt mir ein, ein bisschen laufen geht immer. Weilmünster ist nicht weit. Es hat leicht geregnet in der Nacht, die Luft ist noch frisch am Morgen, und meine Laufschuhe stehen immer abmarschbereit vor der Haustür. Also: Laufen im Weiltal, dann kommt auch der Frühling.

Leerer Marktplatz

Auf dem Marktplatz in Weilmünster stehen nur wenige Fahrzeuge, keine Toi-Kabinen, keine Getränke- und Bananentheke, keine Startkartenausgabe, und der Mann mit der Pistole ist auch nicht da - war ja auch klar.

Aber die kleine Bäckerei hat geöffnet, nur ein Kunde ist drin, und vier warten draußen. Alle sehr diszipliniert - der nächste geht erst rein, wenn einer mit seinen Brötchen rauskommt.

Dann laufe ich los, in leichtem Linksbogen durch das sehr schöne Fachwerk-"Torhaus". Es ist etwas Besonderes, denn dieses Torhaus schließt nicht, wie sonst oft im Oberhessischen, den Hof zur Straße ab, sondern es überbaut auf ganzer Breite den Straßenraum. Man wohnt also gewissermaßen im Ober- und Dachgeschoß über dieser öffentlichen Straße. Der folgende Partnerschaftsplatz mit dem kleinen schönen Café ist völlig menschenleer. Und dann geht es hinaus, in die Natur, in die Landschaft. Die Wege sind noch etwas feucht, und die Sonne hält sich zunächst bedeckt. In Wald und Feld ist es morgens am schönsten. Und jetzt, ohne Startnummer, bleibt auch eher Zeit und Möglichkeit, auf die Dinge an der Weil zu achten. Auf die alten Bahnhofsgebäude an der Strecke zum Beispiel, in Weilmünster, in Ernsthausen oder Emmershausen. Man spürt noch heute den alten Glanz, den Charme und die Absicht der Alten, nicht nur zweckmäßig, sondern auch etwas Schönes zu bauen. In Ernsthausen fällt mir noch ein außerordentlich gepflegtes und gut erhaltenes Fachwerkhaus auf, mit Bauerngarten und den alten Dorfmilchkannen. Und einem ,Wutzetrog' dabei - traditionelles Metzelsuppmotto: ,Und wenn die Sau am Krabbe hängt, wird erst mal einer eingeschenkt'.

Jetzt, wieder auf der alten Bahntrasse, kommt mir auch gelegentlich jemand entgegen, mal einer auf dem Fahrrad, später ein Spaziergänger und dann eine Läuferin, der jetzt auch einfällt, dass heute ja eigentlich der Weiltallauf wäre. Aber sie läuft ja auch.

Natur nicht aufgeben

Besonders schön ist dieser Abschnitt an der Weil auch wegen seines Wechsels zwischen Wald, offenem Wiesen- und Weideland und den zahlreichen Feldgehölzen. Und, wenn man genauer hinschaut, kann man auch noch manche alte, ziemlich dichte Naturhecke als Abgrenzung der Ackerflächen erkennen. Manchmal denke ich beim Laufen, man müsste den Menschen viel anschaulicher die Schönheit von Natur und Landschaft zeigen und erklären. Sie würden das erkennen können. Sie würden den Wert eher begreifen und nachvollziehen können, was man nicht aufgeben darf.

Unten an der Weil schwimmt jetzt eine Ente flussabwärts, sie hat es erkennbar eilig. Aber Vorsicht, kurz danach sind auch zwei Nilgänse auf dem Wasser unterwegs - ob die sich dauerhaft vertragen?

Wasser ist hier fast überall, in den Feuchtbiotopen hinter dem Damm, aus den Zuläufen von den Hängen und auch aus den kleinen Wiesenbächen mit den schattenspendenden Weidenbäumchen. Der Wasserhaushalt dieser Landschaft ist genial. Manchmal bin ich verführt, dieses Wasser so zu trinken, wie es hier ist, kühl und klar. Es ist das natürlichste ,Lebensmittel'. Aber jetzt geht das nicht. An einigen Stellen geben seitliche Feldwege zur Weil hin die Sicht frei hinab in die Wiesen, und über lange Abschnitte hinweg erstrecken sich mächtige Felshänge auf der gegenüberliegenden linken Dammseite. Alte Steinbrüche sind erkennbar, ebenso wie wunderschönes Natursteinmauerwerk zur Einfriedung, zur Hangabfangung und - fast - immer auch zur Zierde.

Am Ende der Weil, vor ihrer Mündung in die Lahn, fällt sie noch über ein gut erhaltenes altes Wehr ab, nicht weit von der alten Bahnbrücke, die gut erkennen lässt, wie lange es schon her sein muss, seit die letzten Wagen auf der Fahrt von Weilmünster nach Weilburg über sie gerollt sind. Sollte diese Eisenbahnstrecke auch einmal wieder reaktiviert und dazu diese Bahntrasse benötigt werden, müsste man uns Landschaftsläufern aber einen genauso schönen Ersatz daneben bauen: an der Weil entlang, am Wasser, durch das Tal und durch den Wald. Wir würden dann wieder zum Laufen kommen!"