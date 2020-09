Climbacher Wasserhäuschen restauriert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Allendorf/LdaÜberwuchert, zugewachsen und fast der Vergessenheit anheim gefallen - nach mehr als sechs Jahrzehnten ist das ehemalige Climbacher Wasserhäuschen aus seinem Dornröschenschlaf mitten im Wald erwacht. Aufgeweckt hat es die Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte um ihre Vorstandsmitglieder Manfred Lotz und Werner Heibertshausen. Es war eine Bemerkung von Peter Stein, die Heibertshausen aufhorchen ließ. Stein erzählte vor rund fünf Jahren von dem einstigen Wasserhäuschen und gab so den Anstoss zunächst einmal für die Suche nach dem alten Gemäuer an sich. So richtig wusste niemand mehr, wo es lag. Doch mit der Hilfe von historischem Kartenmaterial gelang es, das versteckt im Wald gelegene Häuschen zu finden. "Über alte Baumstämme und durch Dornenhecken stolperten wir im Wald umher", erinnerte sich Heibertshausen. Man stelle sich das Erstaunen vor, als sich herausstellte, dass sogar die Technik aus dem Jahr 1908 noch völlig erhalten war. Zwar hatte sie in Teilen Rost angesetzt und war verwittert, doch das tat der Freude keinen Abbruch.

Vor Kurzem war die - erneute - Einweihung, bei der Landrätin Anita Schneider mit Fug und Recht von einem "wunderbaren Schmuckstück" sprach. Die Gäste konnten nicht nur das Häuschen, sondern auch seine beeindruckende Technik bewundern. Denn auch Letztere war Teil der Restaurierung und wahrlich keine leichte Aufgabe.

Dorfbrunnen

Schon bei seinem Bau anno 1883 war das ursprüngliche Pumpenhaus eine technische Meisterleistung. Climbach liegt hoch oben, das Wasser musste also irgendwie auf den Berg gelangen, reichte der Dorfbrunnen doch schon lange nicht mehr aus. Im Tal errichtete man ein Pumpenhaus, mit dem das Örtchen schließlich versorgt wurde. Über eine Leitung gelangte das Wasser zu den drei Verteilerstellen im Dorf. Doch das reichte irgendwann nicht mehr aus. 1908 schrieb somit der Großherzogliche Kreisbauinspektor J. B. Kalbfleisch die Erfassung einer Quelle, den Bau eines Pumpenhauses, die Verlegung von zirka 1000 Metern Gussrohr-Leitungen sowie 500 Metern Anschlussleitung und den Bau eines Wasserturms mit rund 40 Kubikmetern Inhalt aus. Der Turm prägt übrigens noch heute das Ortsbild. Die Kosten für das Bauvorhaben lagen bei 21 485 Mark. Von dem alten Pumpenhaus aus dem Jahr 1883 nahm man einen in den Türsturz gemauerten Stein. Der ziert noch heute das neue Pumpenhaus und trägt die Inschrift "Mit Gottes Hilf und Macht ist dieses Wasserwerk zu Stand gebracht von der Gemeinde Climbach 1883 - Gott schütze zu aller Zeit". Bis 1956 war das Bauwerk in Betrieb und fiel dann - beinahe - in Vergessenheit. Viele freiwillige Helfer und auch Expertenhilfe waren gefragt, um Häuschen und Technik wieder herzurichten. Stück für Stück, Abschnitt für Abschnitt gelang es ihnen allen, dem Wasserhäuschen zu neuem Glanz zu verhelfen. Der vor Kurzem in den Ruhestand getretene Revierförster Peter Krautzberger und seine Waldarbeiter machten im wahrsten Sinne des Wortes den Weg frei, der damalige Bauamtsleiter Andreas Becker schickte Unterstützung vom Bauhof. Die Denkmalschutzbehörde des Landkreises Gießen, in Person von Barbara Steuernagel, stand der Arbeitsgemeinschaft zur Seite und stellte das Häuschen 2015 unter Denkmalschutz. Den Bau des Weges zum Wasserhäuschen genehmigte die Untere Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums Gießen. Eine finanzielle Spritze gab es von der Stadt Allendorf, die Sparkasse Grünberg und die Volksbank Mittelhessen gaben einen weiteren Zuschuss. Wertvolle Tipps gab es von dem mittlerweile verstorbenen Zeitzeugen Werner Burk, bei der Planung half Wasserfachmann Arnulf Kuster (Gießen). Tatkräftig mitangepackt haben Peter Stein, Pumpenbauer Bernd Weinthäter aus dem Odenwald, Manfred Faulstich (Steinmetz, Maurer- und Betonmeister), Schlossermeister Manfred Schmidt, Andreas Wollenhaupt (Dachaufbau) und zahlreiche freiwillige Helfer.

Fotos Von dem überwucherten Gemäuer (kleines Foto) ist heute keine Rede mehr, das alte Wasserhäuschen erstrahlt in neuem Glanz. Foto: Mank/Archivfoto: Deckert Landrätin Anita Schneider zeigte sich beeindruckt von dem denkmalgeschützen Wasserhäuschen und auch vom Engagement der Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte. Foto: Kerstin Romana Lotz 3

Broschüre

Am Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag, 13. September, wird das Climbacher Wasserhäuschen von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein. Außerdem gibt es eine Broschüre "Wasserhaus von Climbach anno 1908", die Werner Heibertshausen und Gerd Höricht (Grafik/Layout) zusammengestellt haben. Sie dokumentiert die Geschichte der Restaurierung. Die Auflage ist limitiert, erwerben kann man sie bei der Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte (06407/9067961, E-Mail: heibertshausenw@gmx.de).