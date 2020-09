"Cop Challenge" mit Achterlauf in Lich

In der Sporthalle stellten die Teilnehmer ihre physische Belastbarkeit auf die Probe, während Polizeibeamtin Melanie Julius anfeuerte und die Zeit stoppte. Foto: Zylla

LICH - LICH. Es ist die große Frage, die sich jeder junge Mensch zum Ende seiner Schullaufbahn stellt: Was ist meine Berufung und welcher Beschäftigung möchte ich nachgehen? Bei der Bereitschaftspolizei Lich warb Einstellungsberaterin Corina Weisbrod zusammen mit ihrem Team am Freitag bei der "Cop Challenge" für ihren Beruf. Wegen der Corona-Pandemie war die Teilnehmerzahl begrenzt, 19 junge Frauen und Männer aus den Jahrgängen elf bis 13 waren dabei. Los ging es mit einer Vorstellungsrunde, gefolgt von einer Vorführung der vierbeinigen Polizeikollegen, nämlich der Hundestaffel.

"Die meisten der jungen Menschen sind noch in der Findungsphase und wollen hier ein paar Eindrücke gewinnen", erklärte Christiane Kruse-Schmidt, eine der betreuenden Polizistinnen. Eigentlich war rund die Hälfte der Teilnehmer für ein Praktikum bei der Polizei angemeldet, doch diese wurden wegen der Corona-Krise abgesagt. Stattdessen gab es ersatzweise eine zweite Auflage der "Cop Challenge", berichtete Kruse-Schmidt auf dem Weg zur Sporthalle des weitläufigen Polizeistützpunktes.

Teil des Eignungstests

Hier feuerte ihre Kollegin Melanie Julius die Teilnehmer bereits beim Absolvieren eines Fitness- und Koordinationstests an. Immer wieder galt es, sich auf den Bauch zu werfen, unter einem Hindernis durch zu robben, auf zu springen und weiter zu sprinten. Das war schon beim Zuschauen anstrengend. Dieser "Achterlauf" soll aber einen Eindruck vermitteln, welche physischen Fähigkeiten von zukünftigen Polizeibeamten abverlangt werden. Er ist Teil des offiziellen Eignungstests, den Bewerber bewältigen müssen.

Die Liste der Voraussetzungen ist lang und beginnt bereits bei einer Mindestkörpergröße von 1,55 Meter und einem Höchstalter von 36 Jahren. Zwar könnte unter Umständen ein Realschulabschluss genügen, besser wären jedoch Abitur, Fachhochschulreife, Meisterprüfung oder ein entsprechender Abschluss. Selbstverständlich wird auch die psychische Diensttauglichkeit beim Einstellungsverfahren überprüft. Groß geschrieben wird aber auch die leidenschaftliche Bereitschaft, für die freiheitliche demokratische Grundordnung einzutreten, betonten die Berufsberaterinnen der Polizei.

"Derzeit gehen verstärkt Kollegen in den Ruhestand, daher wurden wir mit der ,Cop Challenge' etwas kreativer bei der Nachwuchsarbeit", beschrieb Kruse-Schmidt die Notwendigkeit des Schnupper-Angebotes. Die "Nacht der Umsteiger" - eine Infoveranstaltung am 11. September im Polizeipräsidium Mittelhessen in Gießen - richtet sich dagegen an diejenigen, die sich später in ihrem Leben für den Polizeidienst entschieden haben. "Wir freuen uns jederzeit auch auf Kontaktaufnahme von Interessierten über unsere sozialen Medien", ergänzte Corina Weisbrod.

In der Sporthalle sah man dem möglichen Polizeinachwuchs nach dem "Achterlauf" die Erschöpfung an. Die Teilnehmer hatten dann noch die Gelegenheit, einen jungen Polizisten, der im fünften Semester bei der Polizei sein Studium absolviert, zu befragen. Er erzählte auch von den Erfahrungen aus seinem Bewerbungsverfahren und gab nützliche Tipps.

Massiver Schutz

Nach einer kurzen Pause stellte ein weiterer Beamter einige Komponenten der Polizei-Ausrüstung vor und schnell wurde deutlich, dass so eine Schutzweste mit Helm für Großeinsätze nicht nur massiv schwer ist, sondern auch massiv schützt. Selbst den starken Hieb des erfahrenen Polizeiausbilders mit einem Knüppel steckte eine zierliche Teilnehmerin weg, ohne auch nur ins Wanken zu geraten. Das ist wichtig, etwa bei Großeinsätzen der Bereitschaftspolizei bei Demonstrationen, falls Gewalt ausbricht. Beim anschließenden Zielschießen mit Übungspfefferspray wurde verdeutlicht, dass so eine Kartusche schnell verbraucht und damit genaues Zielen wichtig ist.

Sowohl Teilnehmer als auch Polizisten mit langjähriger Erfahrung scheinen sich einig zu sein: Alle schätzen, wie abwechslungsreich der Beruf ist. "Es gibt einfach so viele unterschiedliche Bereiche, in denen man arbeiten kann", betonte Corina Weisbrod, die selbst schon für die Kriminalpolizei tätig war, aber auch Streifen- und Bereitschaftsdienst durchlief. "Bei uns kann man stets seine berufliche der privaten Situation anpassen - oder je nach Interesse." Doch die Teilnehmer nannten auch ganz idealistische Gründe, wie den "Dienst für die Gesellschaft", aber auch praktische Gründe, da durch die Verbeamtung der Polizeidienst ein attraktiver Arbeitsplatz ist.

Verdeutlicht wurde auch, dass man für diese Arbeit mit ihrer psychischen Belastung der richtige Typ Mensch sein. "Man wird sehr oft angefeindet, wird Aggressionen und Gewalt ausgesetzt. Damit muss man umgehen können und man darf es nicht zu persönlich nehmen", sagte Weisbrod.