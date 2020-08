Corona-Fall im Pflegeheim in Wißmar: Testergebnisse werden für Samstag erwartet

Voraussichtlich am heutigen Samstag werden die Testergebnisse der Kontaktpersonen der infizierten Mitarbeiterin des Pflegeheims in Wißmar vorliegen. Symbolfoto: dpa

Kreis Giessen (vb). Voraussichtlich am heutigen Samstag wird feststehen, ob die 17 Kontaktpersonen eines Corona-Falls aus dem Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Wißmar ebenfalls infiziert sind. Dies teilte Nadine Jung, Pressereferentin des Landkreises Gießen, auf Anfrage mit.

Wie am Freitag berichtet, ist eine Mitarbeiterin des Pflegeheims positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Zwei Kollegen und 15 Bewohner gelten als Kontaktpersonen und waren am Donnerstag getestet worden. Weitere Kontaktpersonen aus dem privaten Umfeld, bei denen ebenfalls ein Abstrich stattfand, leben in anderen Landkreisen, wie Jung berichtete.

Der Ausgangspunkt für die Infektion der Frau ist indes völlig unklar. Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes hätten keinen Zusammenhang mit einer Auslandsreise ergeben. Bislang gebe es keine klar erkennbare oder auch nur vermutliche Ansteckungsquelle.

Noch bis Samstagabend 24 Uhr gilt ein Besuchsverbot für das Pflegeheim, das das Gesundheitsamt angeordnet hatte. Über eine eventuelle Verlängerung soll nach Vorliegen der Testergebnisse entschieden werden.

Unklar blieb am Freitag, was mit "kontaktreduzierenden Maßnahmen" gemeint ist, die getroffen wurden. Nadine Jung verwies auf die Awo. Dort waren aber weder der Geschäftsführer noch der Heimleiter der Pflegeeinrichtungen Gießen-Land gGmbH telefonisch oder per E-Mail zu erreichen.