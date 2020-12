Corona-Fall nach Sitzung des Kreistages

Die betroffene Person hat am Mittwoch einen Coronatest absolviert und dabei ein positives Ergebnis erhalten. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Ein Teilnehmer der Kreistagssitzung am Montag in der Gießener Kongresshalle ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies hat Thomas Euler, Leiter der Stabsstelle Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit, am Donnerstag mitgeteilt. Euler wollte nicht sagen, ob es sich um einen Kreistagsabgeordneten, einen Mitarbeiter der Kreisverwaltung oder einen Besucher der Sitzung handelt.

Die betreffende Person wurde demnach am Mittwoch spätnachmittags positiv auf Covid-19 getestet, nachdem am Tag zuvor Fieber aufgetreten sei. Am Sitzungstag habe es bei der Person keine Symptome gegeben.

Euler wies darauf hin, dass während der Kreistagssitzung auf die strenge Einhaltung der Hygienevorschriften mit großzügigen Abstandsregelungen von mehr als zwei Metern und dem konsequenten Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung in einer sehr großen Halle mit Frischluftzufuhr und Raumluftabsaugung geachtet worden sei.

Das Gesundheitsamt habe sich am Mittwoch mit dem Sitzungsteilnehmer in Verbindung gesetzt und kommt zu dem Ergebnis, dass Personen, die an der Kreistagssitzung teilgenommen haben, in Kategorie II eingestuft werden. Das bedeute, dass niemand in Quarantäne müsse. Diese Einteilung beruhe darauf, dass die Lüftung auf Frischluftansaugung eingestellt und das Hygienekonzept strikt umgesetzt worden sei.