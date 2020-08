Corona-Fälle in Linden: Testergebnisse wohl erst Ende der Woche

Die Labore sind derzeit mit vielen Corona-Tests ausgelastet. Symbolfoto: dpa

Kreis Giessen (vb). Erst in drei oder vier Tagen, so die Einschätzung von Kreis-Pressesprecher Dirk Wingender, werden die Testergebnisse der Lindener Schüler vorliegen, die sich nach bestätigen Corona-Infektionen in Quarantäne befinden. Die Labore seien derzeit ziemlich ausgelastet.

Wie gestern berichtet, sind zwei Schülerinnen in Linden positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin wurde für je eine Klasse der Burgschule und der Anne-Frank-Schule sowie die jeweiligen Klassenlehrer Quarantäne angeordnet. 35 Schüler und zwei Lehrer wurden am Montag getestet. Wie Wingender berichtete, haben sich die Mädchen innerhalb der Familie angesteckt. Einen Reise-Hintergrund gebe es nicht.

Vereinzelt wurde gestern Kritik an der Information durch die Anne-Frank-Schule laut. Eine Mutter beklagte sich zum Beispiel auf der Facebook-Seite des Anzeigers darüber, dass sie über die Zeitung von dem Infektionsfall in der Parallelklasse ihrer Tochter erfahren habe.

Nur ein Tag in der Schule

Holger Müller ist Rektor an der Anne-Frank-Schule und erläuterte im Gespräch mit dem Anzeiger den Ablauf. Infos für alle würden normalerweise über die Elternbeiräte weitergegeben. Da es in der Hälfte der Klassen noch keinen Elternbeirat und auch keinen Gesamt-Elternbeirat gebe, sei es bislang nicht möglich gewesen, die Eltern aller rund 700 Schüler zu informieren. Müller verwies auch die derzeit knappe Besetzung ohne Schulleitung und Stellvertretung. Spätestens am heutigen Mittwoch sollen aber alle Eltern informiert werden, entweder per Brief oder über die Plattform iServ. Der Rektor hofft, dass es keine weiteren Corona-Fälle an der Schule gibt, denn das infizierte Mädchen sei nur den ersten Schultag - also Montag vergangener Woche - vor Ort gewesen und ihre Klasse habe nur einen Raum genutzt.

Er sei an dem besagten Montagabend vom Klassenlehrer des Mädchens über die Infektion des Familienmitglieds informiert worden. Daraufhin sei im Einvernehmen mit Staatlichem Schulamt und dem Gesundheitsamt entschieden worden, dass die ganze Klasse und der Lehrer zu Hause bleiben. Am Freitagabend sei dann das Testergebnis des Mädchens bekannt geworden. Der Klassenlehrer habe wieder alle betroffenen Eltern informiert. Am Montagmorgen erfuhr es das Kollegium bei einer Dienstversammlung.

Die Schulleitung selbst könne nicht alle Eltern informieren, denn es gebe dafür keinen E-Mail-Verteiler, erklärte Müller. Die Homepage halte er für kein gutes Medium bei diesem Thema. Schließlich gehe es auch darum, bei den Eltern keine Panik zu erzeugen. Der Rektor hofft auf negative Testergebnisse. Dann könnten die Mädchen und Jungen am Freitag oder nächsten Montag wieder zur Schule gehen. Die Leiterin der Burgschule, Sabine Wagner, wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Thema äußern.