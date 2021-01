Corona-Impfungen im Kreis Gießen: Kein Termin und viel Frust

Im Impfzentrum in Heuchelheim sollen als größte Gruppe zunächst die über 80-Jährigen geimpft werden. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - "Die Leitung ist leider überlastet, bitte rufen Sie später erneut an." Diesen Satz hat die 89-Jährige am Dienstag unzählige Male gehört, als sie versuchte, einen Termin für eine Impfung gegen das Coronavirus zu bekommen. Sie war nicht alleine. Diese Zeitung sprach mit mehreren Senioren über 80, die das Land per Brief aufgefordert hatte, sich telefonisch oder per Internet einen Termin in einem Impfzentrum zu besorgen. Keiner der Senioren, die aufgrund ihres Alters der höchsten Prioritätsklasse angehören, hatte Erfolg. "Ich bin am Ende", meinte die 89-Jährige, die das Unterfangen nach über fünf Stunden aufgab. "Ich probiere es am Mittwoch erneut."

Am kommenden Dienstag, 19. Januar, eröffnet das Impfzentrum im Obergeschoss des Roller-Marktes in Heuchelheim. Da es aktuell noch nicht genügend Impfstoffe gibt, ist das Heuchelheimer Zentrum eines von sechs in Hessen, das seinen Betrieb aufnimmt. Dort werden zunächst nicht nur Bürger aus dem Landkreis Gießen geimpft, sondern auch aus den Kreisen Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf und Wetterau. In einem ersten Schritt geht es im Wesentlichen um die Senioren über 80 und Mitarbeiter von mobilen Pflegediensten. Wie groß diese Gruppe ist, die in Heuchelheim einen Termin bekommen soll und wie viele Termine im ersten Zeitfenster bis 5. Februar zur Verfügung stehen, konnte das Innenministerium nicht mitteilen. In ganz Hessen sollten mehr als 400 000 Senioren Post vom Land bekommen.

Damit begannen bereits die Probleme der 89-Jährigen. Den Brief hatte sie noch nicht bekommen, sich aber über diese Zeitung und das Internet über die Vorgehensweise informiert. Sie habe um kurz vor 8 Uhr begonnen, die verschiedenen Telefonnummern zu wählen. Doch ohne Erfolg. "Einmal hieß es: ,Die Leitung ist überlastet', dann "Alle Kollegen sind im Gespräch'", schilderte die Frau. Also setzte sie sich an den Computer und versuchte, über die Internetseiten einen Termin zu vereinbaren. Auch das gelang nicht. "Ich bin ja geistig rege, aber viele Senioren schaffen das nicht mit dem Internet oder mit den unzähligen Versuchen per Telefon." Die Frau hätte es besser gefunden, wenn die Impftermine zentral vergeben worden wären.

In einem anderen Senioren-Haushalt gab es die gleichen Erfahrungen. Hier verzichtete man auf das morgendliche Telefonieren, war aber nachmittags auch nicht erfolgreich. Der Frust war groß. "Es müsste doch mehr Telefonleitungen geben", meinte die Ehefrau. Die Online-Vereinbarung funktionierte ebenso wenig, berichtete der 81-jährige Ehemann, um dessen Termin es ging. Das dritte befragte Ehepaar hatte schon überlegt, den Rückantwort-Zettel des Briefes zu nutzen, sodass der 81 Jahre alte Mann zuhause geimpft werden könnte. "Doch wir probieren es stattdessen in den nächsten Tagen weiter, bis es klappt", gab sich die Ehefrau optimistisch.

Der Landkreis Gießen hat derweil mitgeteilt, dass ab 14. Januar ältere und hilfsbedürftige Menschen bei allen Fragen rund um den Impftermin unterstützt werden. Ein Team hilft bei der Terminvereinbarung über die Online-Portale des Landes, gibt Hilfestellungen für den Weg zum Impfzentrum nach Heuchelheim und erklärt die Abläufe, die die Menschen dort erwarten.

TELEFONNUMMERN . Allendorf: 0151/22102627 . Biebertal: 06409/6934 . Buseck: 0160/96301914 . Fernwald: 06404/912911 . Grünberg: 06401/221244 . Heuchelheim: 0641/600256 . Hungen: 06402/8555 . Langgöns: 06403/902041 . Lich: 06404/806221 . Linden: 06403/605111 . Lollar: 06406/920109 . Rabenau: 06407/910934 . Reiskirchen: 06408/959066 . Staufenberg: 06406/80924 . Wettenberg: 0641/80440 . Für die übrigen Kommunen berät das Team des Landkreises unter 0641/939011.

"Unser Unterstützungsangebot richtet sich vor allem an allein lebende Menschen, denen es schwerfällt, über die zentralen vom Land vorgegebenen Wege einen Termin zu vereinbaren, die Fragen oder Ängste haben", erläuterte Landrätin Anita Schneider (SPD) in einer Pressemitteilung. "Wir haben ein Team zusammengestellt, das in Zusammenarbeit mit den Kommunen direkt vor Ort in den meisten Rathäusern erreichbar ist und weiterhilft, wenn Angehörige, Nachbarn oder Freunde dies nicht tun können."

Das Team ist Teil des neuen Personalpools, den der Landkreis zur Unterstützung von Pflegeeinrichtungen ins Leben gerufen hat. Es könne für die einzelnen Orte und Wohnsituationen genau zugeschnitten Hilfe für den Weg nach Heuchelheim und wieder zurück geben - von der Reservierung eines Platzes im Bürgerbus bis hin zur bezuschussten Taxifahrt. "Derzeit klärt das Land noch, ob es die Fahrtkosten zum Impfzentrum erstattet", berichtete Schneider. "Bis dahin sind wir der Sparkasse Gießen dankbar, die 5000 Euro gespendet hat, um anteilig die Kosten für Taxifahrten zu ermöglichen." Ebenso ist sie den Kommunen dankbar, die rasch ihre Infrastruktur vor Ort zur Verfügung gestellt haben.

Alle älteren Menschen, die Hilfe bei der Terminvereinbarung benötigen oder Fragen rund um die Abläufe im Impfzentrum haben, können sich ab Donnerstag, 14. Januar, telefonisch montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr an Ansprechpartner in den Rathäusern ihrer Kommunen wenden.