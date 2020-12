Corona-Impfungen starten am 27. Dezember im Landkreis

Am 27. Dezember starten die ersten Corona-Impfungen im Landkreis Gießen. Alten- und Pflegeeinrichtungen werden zuerst aufgesucht. Symbolbild: dpa

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red). Der Landkreis Gießen ist auf den Start der Impfungen gegen SARS-CoV-2 vorbereitet. Nach der Zulassung des Impfstoffs und der Beschaffung und Auslieferung durch das Land werden am 27. Dezember die ersten Impfungen erfolgen. Mobile Impfteams werden Alten- und Pflegeeinrichtungen aufsuchen.

"Zum Start der Impfungen am 27. Dezember stehen zunächst nur 160 Impfdosen für den Landkreis zur Verfügung. Für den 28. Dezember sieht der Verteilungsschlüssel des Landes 665, für den 30. Dezember 865 Impfdosen vor", erklärt Landrätin Anita Schneider in einer Pressemitteilung. "Diese werden in Alten- und Pflegeeinrichtungen eingesetzt." Die Servicestelle Mobiles Impfen des Impfzentrums wird die Besuche der Impfteams direkt mit den Pflegeeinrichtungen abstimmen. Dabei wird für Personen, die sich impfen lassen möchten, auch der Zeitpunkt für die erforderliche zweite Impfung berücksichtigt. Drei mobile Teams werden die vorbereiteten Impfstoffe gekühlt in die Einrichtungen mitnehmen und vor Ort impfen.

Für einen zügigen und guten Ablauf der Impfungen sei es erforderlich, dass Hausärzte, die Menschen in Pflegeheimen betreuen, bereits im Vorfeld Anamnesegespräche führen und klären, wer grundsätzlich aufgrund seiner gesundheitlichen Situation für eine Impfung infrage kommt. "Wir bitten die niedergelassenen Mediziner deshalb gerade in der Zeit zwischen den Jahren und nach Neujahr um Unterstützung vor den eigentlichen Impfterminen", appelliert Schneider. Vor Ort überprüft dann ein Impfarzt, der zu jedem mobilen Team gehört, den aktuellen Gesundheitszustand des Impflings.

Das Impfzentrum des Landkreises Gießen in Heuchelheim versorgt auch rund 20 Kliniken in den Landkreisen Gießen, Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill und Wetterau mit Impfstoff. In der ersten Woche stehen dafür 1341 Impfdosen bereit.

Im Impfzentrum selbst finden vorerst noch keine Impfungen statt. "Es wird zu den ersten sechs Zentren in Hessen gehören, die den Betrieb aufnehmen", sagt Schneider. "Diese zweite Phase schließt sich unmittelbar an die drei Impfstofflieferungen im Dezember an. Los geht es, sobald uns der Einsatzbefehl zugeht. Der genaue Zeitpunkt des Starts steht noch nicht fest, aber wir werden ab Anfang Januar bereitstehen."

Der Landkreis informiert, dass es nicht möglich ist, über das Kreisgesundheitsamt oder das Impfzentrum direkt Termine für eine Impfung im Impfzentrum zu vereinbaren. Dies wird im kommenden Jahr über ein bundesweit einheitliches Anmeldeportal mit einer dahinterliegenden hessischen Hotline möglich sein. Der Start wird über alle Kanäle kommuniziert.

Das Impfzentrum in Heuchelheim ist bereits seit 11. Dezember betriebsbereit. Das Team des Impfzentrums, dessen Betrieb DRK und Johanniter übernehmen, stellt auch die mobilen Impfteams.