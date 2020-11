Corona-Inzidenz im Landkreis Gießen bei 236

Die Zahl der positiven Testergebnisse in unvermindert hoch. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Im Landkreis Gießen gibt es (Stand Dienstagnachmittag) 821 aktive Corona-Fälle. Am Vortag lag die Zahl bei 876. Die Inzidenz ist weiterhin in Lollar am höchsten. Für den Landkreis ergibt sich eine Inzidenz von 236,4 (221,3).

Im Detail gibt es folgende aktive Fälle (in Klammern der Inzidenz-Wert): Allendorf/Lumda 13 (368,8), Biebertal 17 (109,5), Buseck 14 (100,9), Fernwald 14 (202,6), Gießen 307 (276,2), Grünberg 20 (80,8), Heuchelheim 27 (332,5), Hungen 27 (127,0), Langgöns 28 (205,3), Laubach 22 (83,4), Lich 27 (116,0), Linden 31 (206,2), Lollar 58 (523,8), Pohlheim 113 (468,6), Rabenau 6 (178,7), Reiskirchen 14 (107,3), Staufenberg 34 (271,5) und Wettenberg 47 (230,6).

Seit dem ersten Fall Ende Februar hat es 1754 (1650) bestätigte Corona-Infektionen gegeben. Von den 821 aktiven Fällen befinden sich 15 (18) in stationärer Behandlung. Sieben Personen sind verstorben. Die Zahl der Genesenen liegt bei 745 (767). Diese Zahl musste nach unten korrigiert werden, da Personen eingerechnet wurden, deren Quarantäne noch andauert.