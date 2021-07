Corona-Inzidenz im Landkreis Gießen steigt weiter auf 19,2

Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat sieben Corona-Neuinfektionen registriert, am Samstag waren es zwölf, am Sonntag null. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt - Stand Montag 17 Uhr - 19,2. Samstag lag der Wert bei 17,7, sonntags bei 17,4. Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 18,5 (Stand Montag 0 Uhr). Bekanntlich gibt es wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte. 15 (15/16) Personen werden stationär behandelt. Die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind, liegt weiterhin bei 366. Es gibt unverändert 73 aktive Fälle.

Von 0,0 bis 53,5

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 0 (0,0), Biebertal 1 (10,0), Buseck 2 (7,8), Fernwald 1 (14,5), Gießen 39 (33,4), Grünberg 2 (7,3), Heuchelheim 3 (25,6), Hungen 3 (7,9), Langgöns 2 (8,6), Laubach 2 (20,8), Lich 6 (29,0), Linden 8 (53,5), Lollar 2 (0,0), Pohlheim 1 (5,5), Rabenau 0 (0,0), Reiskirchen 0 (0,0), Staufenberg 0 (0,0), Wettenberg 1 (0,0).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 14 052 (14 045/14 045) Corona-Fälle verzeichnet. 13 613 (13 606/13 606) Menschen gelten als genesen.