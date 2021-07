Corona-Inzidenz steigt weiter - Impfen bei Festival in Lich

Neben dem Vakzin von Biontech wird in Lich auch der Impfstoff von Johnson & Johnson verabreicht, von dem man nur eine Dosis benötigt. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat seit Mittwoch zehn Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf - Stand Donnerstag 17 Uhr - 23,6. Am Mittwoch lag der Wert bei 20,7. Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 21,1 (Stand Donnerstag 0 Uhr). Bekanntlich gibt es wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte. Elf (zehn) Personen werden stationär behandelt. Die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind, liegt weiterhin bei 366. Es gibt 102 (99) aktive Fälle.

Von 0,0 bis 66,2

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 0 (0,0), Biebertal 2 (10,0), Buseck 1 (0,0), Fernwald 1 (0,0), Gießen 55 (41,2), Grünberg 2 (0,0), Heuchelheim 3 (0,0), Hungen 2 (0,0), Langgöns 1 (0,0), Laubach 3 (20,8), Lich 5 (29,0), Linden 12 (45,8), Lollar 0 (0,0), Pohlheim 12 (66,2), Rabenau 0 (0,0), Reiskirchen 1 (9.8), Staufenberg 0 (0,0), Wettenberg 2 (8,0).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 14 096 (14 086) Corona-Fälle verzeichnet. 13 628 (13 621) Menschen gelten als genesen.

Wer sich vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen möchte, kann sich an diesem Wochenende beim "Kulturoasen"-Festival in Lich impfen lassen. Das Impfzentrum des Landkreises Gießen bietet ab den heutigen Freitag bis Sonntag (30. Juli bis 1. August) Corona-Schutzimpfungen und Impf-Beratungen am Rande des Bürgerparks in Lich an. Das Team des Impfzentrums ist auf dem Schotterparkplatz in der Ringstraße zu finden. Dies hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Die Licher Feuerwehr stellt dem Team des Impfzentrums ihren "Abrollcontainer Betreuung" als mobiles Quartier zur Verfügung. Wer möchte, kann Freitag und Samstag von 17 bis 20 Uhr in der Ringstraße vorbeikommen, sich über die Impfung informieren und gleich vor Ort den schützenden Piks in den Oberarm abholen. Termine für die Zweitimpfung im Impfzentrum Heuchelheim werden vor Ort mitgeteilt (notwendig nur nach der Erstimpfung mit Biontech). Eingesetzt werden die Impfstoffe von Biontech sowie Johnson & Johnson. Wer sich impfen lassen möchte, sollte Personalausweis, Krankenkassenkarte und - wenn vorhanden - den Impfpass mitbringen.

Am Sonntag ist das Team des Impfzentrums von 13 bis 18 Uhr vor Ort. Dann ist ebenfalls eine Kinder- und Jugendärztin des Gesundheitsamtes anwesend, um Fragen über die Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren zu beantworten und die Impfung vorzunehmen.