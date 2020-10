Corona-Inzidenz-Wert im Landkreis Gießen bei 79,4

An der Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim sind bislang zwei Corona-Fälle bestätigt. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Der Landkreis Gießen hat am Freitag um 15 Uhr mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 79,4 die höchste Stufe des Eskalationskonzepts erreicht. Der Verwaltungsstab des Landkreises wird in Abstimmung mit dem Sozialministerium in den kommenden Tagen über weitere Schritte zur Eindämmung der Pandemie beraten, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung. Die Inzidenz für die Stadt Gießen liegt bei 80,2.

Wegen Coronavirus-Infektionen befinden sich Klassen mehrerer Schulen in Quarantäne. Dies gilt neben zwei Gießener Schulen (siehe Stadtteil) auf Anordnung des Gesundheitsamtes für eine neunte Klasse der Adolf-Reichwein-Schule (ARS) in Pohlheim. Für eine weitere neunte Klasse gilt vorsorglich Distanzunterricht, entschied die Schulleitung. An der ARS wurden bisher zwei Fälle bestätigt, die Ansteckungen lassen sich auf das familiäre Umfeld zurückführen.

Nach einem bestätigten Fall befindet sich eine neunte Klasse der Clemens-Brentano-Europaschule Lollar im Distanzunterricht. Die Schulleitung schickte die Jugendlichen vorsorglich nach Hause und informierte die Eltern, berichtete der Landkreis.

CORONA-ZAHLEN 301 aktive Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt des Landkreises am Freitagnachmittag auf seiner Internetseite gemeldet. Am Vortag lag die Zahl bei 279. Im Detail gibt es folgende aktive Fälle: Allendorf/Lda. 2 (1), Biebertal 8 (7), Buseck 4 (4), Fernwald 6 (4), Gießen 103 (97), Grünberg 8 (7), Heuchelheim 6 (5), Hungen 10 (6), Langgöns 5 (4), Laubach 11 (13), Lich 16 (15), Linden 12 (9), Lollar 23 (25), Pohlheim 55 (49), Rabenau 4 (5), Reiskirchen 4 (5), Staufenberg 4 (6) und Wettenberg 20 (17). Seit dem ersten Fall Ende Februar hat es 895 (848) bestätigte Corona-Infektionen gegeben. Von den 301 aktiven Fällen befinden sich sieben (sechs) in stationärer Behandlung. Die Zahl der verstorbenen Personen liegt weiterhin bei sechs. Die Zahl der Kreis-Bürger, die als genesen gelten, liegt bei 563 (550). (vb)

Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit den genauen Umfang des Kontakts an den Schulen. Wegen der stark steigenden Fallzahlen und der hohen Arbeitsbelastung könne es derzeit andauern, bis relevante Kontaktpersonen vom Gesundheitsamt benachrichtigt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Weiterhin gilt: Wer Symptome einer Erkältungs- beziehungsweise Atemwegserkrankung hat - beispielsweise trockener Husten, Fieber über 38 Grad, Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen oder Schnupfen - sollte zuhause bleiben und telefonisch mit einer Arztpraxis oder dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117) Kontakt aufnehmen.