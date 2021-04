Corona-Inzidenz-Wert im Landkreis Gießen sinkt auf 196,2

Dem Landkreis wurden 20 Prozent weniger Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca geliefert als geplant war. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat seit Dienstag 66 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dennoch auf 196,2 (213,2) gesunken. Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 224,2 (Stand Mittwoch 0 Uhr). Bekanntlich gibt es häufig wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte. Bei der Frage, welche Regelungen gelten, sind mit Inkrafttreten der Bundesnotbremse die Zahlen des Landes entscheidend. Eine weitere Person ist an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorbenen, die Zahl steigt folglich auf 342. 61 (63) Kreisbürger werden stationär behandelt. Es gibt 1523 (1535) aktive Fälle.

Von 14,7 bis 329,8

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 10 (122,9), Biebertal 50 (139,3), Buseck 50 (186,3), Fernwald 20 (101,3), Gießen 634 (237,2), Grünberg 42 (14,7), Heuchelheim 35 (115,1), Hungen 70 (254,0), Langgöns 79 (231,0), Laubach 45 (93,8), Lich 75 (210,2), Linden 80 (252,1), Lollar 95 (329,8), Pohlheim 107 (248,1), Rabenau 11 (39,7), Reiskirchen 24 (78,1), Staufenberg 53 (295,1), Wettenberg 43 (103,4).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 12 576 (12 510) Corona-Fälle verzeichnet. 10 711 (10 634) Personen gelten als genesen.

*

Derweil gibt es beruhigende Nachrichten zum Impfstoff von AstraZeneca. "Wir mussten keine schon zugesagten Impftermine absagen." Diese gute Nachricht übermittelte am Mittwoch Mario Binsch, der Leiter des Impfzentrums, auf Anfrage dieser Zeitung. Am Dienstag in der Sitzung des Impfbeirats herrschte noch Unsicherheit in der Frage, ob AstraZeneca in dieser Woche Dosen seines Vakzins liefern und welche Konsequenzen das haben würde. "Ja, wir haben AstraZeneca bekommen", berichtete Binsch. Statt der erwarteten Lieferung von 1200 Dosen seien 20 Prozent weniger, also 960, geliefert worden. Als Konsequenz seien freie Termine im Landes-Portal gelöscht und keine neuen in der "Impfbrücke" eingestellt worden. Der Leiter des Zentrums betonte, dass dies nur für diese Woche gelte, da man nicht wisse, was nächste Woche geliefert werde.