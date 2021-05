Corona-Inzidenz-Wert im Landkreis Gießen sinkt auf 45,9

Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat seit Sonntag fünf Corona-Neuinfektionen registriert. Stand Samstag waren es 24, am Sonntag drei. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 45,9 nach 53,9 am Samstag und 54,3 am Sonntag. Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 56,2 (Stand Montag, 0 Uhr). Bekanntlich gibt es häufig wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte. Unverändert bei 355 liegt die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind. 47 Personen werden stationär behandelt, die Zahl ist seit Freitag unverändert. Es sind Stand Montag 634 aktive Fälle zu verzeichnen, am Samstag waren es 684, am Sonntag 667.

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 1 (0,0), Biebertal 10 (0,0), Buseck 15 (15,5), Fernwald 8 (0,0), Gießen 323 (63,5), Grünberg 21 (51,4), Heuchelheim 27 (191,8), Hungen 22 (15,9), Langgöns 9 (42,8), Laubach 9 (20,8), Lich 30 (87,0), Linden 28 (45,8), Lollar 37 (58,2), Pohlheim 48 (33,1), Rabenau 2 (0,0), Reiskirchen 10 (19,5), Staufenberg 14 (23,6), Wettenberg 13 (0,0).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 13 575 (Samstag 13 567, Sonntag 13 570) Corona-Fälle verzeichnet. 12 586 (Samstag 12 528, Sonntag 12 548) Menschen gelten als genesen.