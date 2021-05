Corona-Inzidenz-Wert im Landkreis Gießen sinkt auf 66,1

Geimpfte können dies per Impfpass nachweisen, wer nach einer Corona-Infektion genesen ist, erhält darüber eine Bescheinigung des Landkreises. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat seit Dienstag 30 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 66,1 (72,8). Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 72,8 (Stand Mittwoch, 0 Uhr). Bekanntlich gibt es häufig wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte. Bei der Frage, welche Regelungen gelten, sind mit Inkrafttreten der Bundesnotbremse die Zahlen des Landes entscheidend. Bleibt die Inzidenz auch am morgigen Donnerstag unter 100, gilt ab kommenden Samstag Stufe 1 der Landesregeln.

Ein weiterer Kreis-Bürger ist an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Zahl der Verstorbenen erhöht sich auf 355 (354). 48 (50) Personen werden stationär behandelt. Es sind Stand Mittwoch 810 (916) aktive Fälle zu verzeichnen.

Von 0,0 bis 123,2

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 1 (0,0), Biebertal 14 (19,9), Buseck 19 (31,1), Fernwald 10 (57,9), Gießen 431 (103,6), Grünberg 22 (44,1), Heuchelheim 17 (25,6), Hungen 28 (39,7), Langgöns 20 (25,7), Laubach 15 (10,4), Lich 35 (123,2), Linden 36 (38,2), Lollar 57 (83,7), Pohlheim 61 (115,8), Rabenau 3 (19,9), Reiskirchen 9 (29,3), Staufenberg 11 (11,8), Wettenberg 15 (15,9).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 13 497 (13 467) Corona-Fälle verzeichnet. 12 332 (12 197) Menschen gelten als genesen.

Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist oder in einem bestimmten Zeitraum eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden hat, kann Ausnahmen von Kontaktbeschränkungen und weitere Erleichterungen in Anspruch nehmen. Der Landkreis wird für zweitere Personengruppe Bescheinigungen ausstellen und versenden - es geht um mehr als 13 000 Stück, heißt es in einer Pressemitteilung.

Als immun durch eine überstandene Infektion gelten Personen, die innerhalb der vergangenen sechs Monate mit dem Coronavirus infiziert waren. Wer vor diesem Zeitraum eine Infektion überstanden hat, gilt als immun, wenn er danach zusätzlich eine einmalige Impfung erhalten hat. Ansonsten muss eine Person mit einem zugelassenen Impfstoff in dem von der ständigen Impfkommission festgelegten Impfschema vollständig geimpft worden sein. 15 Tage danach besteht vollständiger Impfschutz.

Für Geimpfte und Genesene gelten zum Beispiel nicht die Personenbegrenzungen bei Treffen im Familien- und Freundeskreis. Sie dürfen sich mit beliebig vielen weiteren Geimpften und Genesenen treffen. Es gilt nicht die nächtliche Ausgangssperre durch die "Bundesnotbremse". Auch die Vorlage eines negativen Corona-Tests vor dem Besuch eines Friseurs, Einzelhandelsgeschäfts, Fitnessstudios oder Pflegeheims ist nicht nötig.

Wichtig: Auch für alle Geimpften und Genesenen gelten weiterhin Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen übermittelt in diesen Tagen mehr als 13 000 Bescheinigungen an Menschen im Landkreis, die eine Corona-Infektion überstanden haben. Die Bescheinigungen werden automatisch zugestellt. Personen, die derzeit infiziert in Isolation sind, erhalten die Bescheinigung nach dem Ende der Isolation. Wegen der hohen Auslastung bei der Erstellung und Versendung der Bescheinigungen bittet das Gesundheitsamt, von einzelnen Nachfragen dazu abzusehen.

Als Nachweis für eine Infektion kann nur ein positiver PCR-Test dienen. Es ist nicht möglich, im Nachhinein lediglich nach einem positiven Antikörpertest eine Bescheinigung über eine überstandene Infektion zu erhalten. Liegt die Infektion länger als sechs Monate zurück, gilt die Bescheinigung in Verbindung mit dem Nachweis der einmaligen Corona-Schutzimpfung als Nachweis der vollständigen Impfung.

Ansonsten dienen der Impfpass oder eine entsprechende Bescheinigung der impfenden Stelle als Nachweis der vollständigen Impfung. Weitere Infos gibt das hessische Sozialministerium unter https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/regelungen-fuer-vollstaendig-geimpfte-und-genesene-personen-in-hessen