Corona-Inzidenz-Wert im Landkreis Gießen steigt auf 101,2

KREIS GIESSEN - Der Landkreis Gießen hat am Mittwoch laut Berechnung des Gesundheitsamtes einen Corona-Inzidenz-Wert von 101,2 erreicht. Zuletzt lag der Landkreis am 14. Mai über der 100er Grenze. Das Gesundheitsamt hat seit Dienstag 56 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Dienstag 93,1. Laut Pressesprecher Dirk Wingender hat das Gesundheitsamt keine Erkenntnisse über besonderes Ausbruchsgeschehen, vielfach seien Kinder und Jugendliche betroffen.

Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 88,0 (Stand Mittwoch 0 Uhr). Am Dienstag gab es aufgrund von technischen Problemen aufseiten des Robert Koch-Instituts keine aktuellen Daten. Bekanntlich gibt es wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte.

Die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind, liegt weiterhin bei 372. 32 (30) Personen werden stationär behandelt. Es gibt 520 aktive Fälle (485). In Pohlheim gab es einen Zuwachs von sieben aktiven Fällen, in Gießen von zwölf.

Von 39,7 bis 325,3

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 3 (49,2), Biebertal 23 (169,2), Buseck 18 (62,1), Fernwald 10 (57,9), Gießen 175 (86,9), Grünberg 29 (139,6), Heuchelheim 15 (63,9), Hungen 17 (39,7), Langgöns 10 (59,9), Laubach 10 (52,1), Lich 15 (43,5), Linden 37 (152,8), Lollar 17 (97,0), Pohlheim 91 (325,3), Rabenau 3 (39,7), Reiskirchen 20 (126,9), Staufenberg 9 (47,2), Wettenberg 18 (79,5).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 16 171 (16 115) Corona-Fälle verzeichnet. 15 279 (15 258) Menschen gelten als genesen.

Wie viele der derzeit Infizierten im Landkreis Gießen vollständig geimpft sind, könne das Gesundheitsamt nicht im Detail sagen, erklärte Wingender. Bei einer Infektion frage der Fallermittler zwar telefonisch danach, manches Mal gebe es aber diffuse Antworten oder Verständigungsprobleme. Der Impfpass werde nicht kontrolliert. Die Daten würden dann über die Meldesysteme an das Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen und das Rober Koch-Institut weitergeleitet. Wingender wies darauf hin, dass es Fälle von infizierten Geimpften ohne Symptome gibt. Wenn diese sich nicht testen ließen, verbreiteten sie unerkannt die Infektion.