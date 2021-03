Corona: Inzidenz-Wert im Landkreis Gießen steigt auf 111,2

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red/vb). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Gießen (Stand 16. März) ist auf 111,2 gestiegen, am Vortag waren es 99,7. Über 100 hatte die Zahl zuletzt am 21. Januar gelegen. Am 16. Februar betrug die Inzidenz 36,6 - der niedrigste Wert der jüngsten Zeit.

Unverändert bei 331 liegt die Zahl der Kreisbürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind28 (26) Frauen und Männer befinden sich in stationärer Behandlung. Es gibt 541 (547) aktive Corona-Fälle, darunter 47 Neuinfektionen seit Montag. Die Zahl der aktiven Fälle in Laubach hat sich seit Montag um zehn erhöht. Dies hat der Landkreis auf der Internetseite corona.lkgi.de mitgeteilt.

Von 0,0 bis 406,3

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lumda 7 (98,4), Biebertal 10 (19,9), Buseck 14 (85,4), Fernwald 1 (0,0), Gießen 200 (130,3), Grünberg 24 (102,)9, Heuchelheim 19 (76,7), Hungen 29 (166,7), Langgöns 21 (119,8), Laubach 51 (406,3), Lich 13 (50,7), Linden 13 (30,6), Lollar 36 (135,8), Pohlheim 39 (104,8), Rabenau 16 (119,1), Reiskirchen 8 (78,1), Staufenberg 11 (70,8), Wettenberg 29 (71,6).

Den starken Anstieg in Laubach hatte die Pressestelle am Freitag mit einer Reihe von Ansteckungen im familiären und privaten Umfeld begründet. Pressesprecher Dirk Wingender bestätigte dies gestern und sprach von über 30 Infektionsfällen in sieben Tagen in mehreren Familien.

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 9231 (9184) Corona-Fälle verzeichnet. 8359 (8306) Personen gelten als genesen.