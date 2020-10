Corona: Kreis Gießen im roten Bereich

Die Corona-Infektionen im Kreis Gießen steigen stark an. Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). Die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiter stark an. Im Kreis Gießen gab es (Stand 18. Oktober) 217 aktive Corona-Infektionen. Damit hat der Kreis den roten Bereich beziehungsweise die vierte von fünf Eskalationsstufen gemäß dem Eindämmungskonzept des Landes erreicht. Am Montag, 19. Oktober, berät der Verwaltungsstab des Kreises über weitere Maßnahmen. Seit dem ersten Fall Ende Februar hat es 723 bestätigte Corona-Infektionen gegeben - 19 mehr als am Vortag. Am Samstag, 17. Oktober, waren es 704, am Freitag 680 Infektionen. Dies teilt der Landkreis auf seiner Homepage mit. Sechs Patienten befinden sich in stationärer Behandlung, sechs Menschen sind verstorben. 500 Kreis-Bürger gelten als genesen.