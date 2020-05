Corona-Krise: Beuerner Busbetrieb bei Protestkorso in Wiesbaden dabei

Bus- statt Autokorso: In Wiesbaden machten Busunternehmen am gestrigen Mittwoch auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Einschränkungen aufmerksam. Auch die Firma Schwalb aus Beuern war dabei. Foto: Schwalb

Beuern. Gleich reihenweise stehen Reisebusse derzeit auf den Parkplätzen der dazugehörigen Busunternehmen. Geld verdienen lässt sich mit ihnen während der Corona-Pandemie nicht - im Gegenteil. Denn während seit März ein Ausflug nach dem anderen abgesagt wurde, laufen die Fixkosten weiter. Am Mittwoch jedoch waren Busse in Scharen auf den Straßen unterwegs, denn der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) und der Fachverband Omnibusverkehr Hessen (FOH) hatten unter dem Motto "Busunternehmen retten" zum Protest-Korso durch Wiesbaden aufgerufen. Auch das Unternehmen "Schwalb Busbetrieb" aus Beuern war dabei.

"Wir versuchen alles, um die Zukunft unseres Unternehmens zu sichern. Eine Vielzahl der Mitarbeiter ist in Kurzarbeit. Unsere teuren Reisebusse sind abgemeldet. Aber die Raten für die Finanzierung der Fahrzeuge laufen jeden Monat weiter", erklärt Markus Schwalb, der zusammen mit Steffen Schwalb die Geschäftsführung innehat.

Rund 90 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, das 1970 von Walter und Gretel Schwalb gegründet wurde und zunächst mit wenigen Fahrzeugen Ausflugsfahrten für die örtlichen Vereine anbot. Mittlerweile werden Ziele im In- und Ausland angesteuert, von der Tagesfahrt zum Hessentag bis zur einwöchigen Reise nach Frankreich.

Zwangspause seit März

Seit Mitte März jedoch herrscht Zwangspause, denn die Landesregierung verhängte im Zuge der Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung auch ein Reisebus-Verbot. Seit Anfang Mai ist das zwar wieder aufgehoben, allerdings gelten strikte Abstandsvorgaben: Pro Reisegast braucht es fünf Quadratmeter Fläche. Ein durchschnittlicher Reisebus biete im Innenraum etwa 27 Quadratmeter, erläutert Markus Schwalb - es könnten also nur fünf Fahrgäste befördert werden. "Wirtschaftlich ist das nicht."

Mit der gängigen Abstandsempfehlung von 1,50 Metern hätten zwar zwischen 15 und 20 Fahrgäste Platz, aber auch das rechne sich nicht. In Wiesbaden wurde beim Aktionstag daher nicht nur eine Resolution an Tarek Al-Wazir (Grüne) übergeben, sondern die Demonstranten erläuterten dem Verkehrsminister anhand eines Beispielbusses auch ein mögliches Hygienekonzept.

Über 100 Busse reihten sich zuvor in der Wiesbadener Innenstadt aneinander, mittendrin die Schwalb-Busse aus Beuern. Wie auch viele andere Teilnehmer hatten Schwalbs ihre Fahrzeuge mit Aufklebern versehen, um auf die existenziellen Nöte der Busunternehmen aufmerksam zu machen. "Mobilität und Wirtschaft sichern" war darauf beispielsweise zu lesen. "Das war eine beeindruckende Kulisse", resümiert Markus Schwalb.

Wie seine Kollegen hofft der Beuerner Unternehmer auf Unterstützung aus Wiesbaden: "Für unsere unverschuldet von einem wochenlangen Komplettverbot betroffene Reisebusbranche greifen die bisherigen Hilfsmittel einfach nicht. Während für Fluglinien bereits Milliarden-Hilfspakete bewilligt wurden, müssen mittelständische Busunternehmen nach wie vor ums Überleben kämpfen."

Von der Landesregierung fordern die Busunternehmen daher statt Krediten eine nicht rückzahlbare Soforthilfe pro Reisebus und Monat und eine Reduzierung der Mehrwertsteuer für Busreisen auf sieben Prozent. Zudem müsse es ein deutschlandweites Konzept zur Wiederaufnahme von Busreisen geben, anstatt unterschiedlicher Regelungen in den Ländern. Denn während in Hessen der Reisebusverkehr zumindest theoretisch wieder möglich ist, ist er im benachbarten Rheinland-Pfalz nach wie vor untersagt.

Die Busbranche habe "nicht nur seit Monaten null Einnahmen, sondern auch noch immense Rückzahlungen für bereits geplante und gebuchte Reisen, die storniert wurden". Keine andere Branche stecke in der Corona-Krise so sehr in der Klemme wie das Busgewerbe, betont Markus Schwalb. Sein Unternehmen hält sich derzeit noch mit dem Betrieb von Linienbussen über Wasser. Neben den zehn Reisebussen, die still stehen, sind die 40 Linienbusse gut ausgelastet. "Der Linienverkehr ist nahezu bei 100 Prozent."

Bei manch anderem Unternehmen sieht es da noch deutlich düsterer aus - darauf weist der LHO-Landesvorsitzende Karl Reinhard Wissmüller in einer Pressemitteilung hin. Ein großer Teil der mittelständischen Betriebe in Hessen drohe demnach in den kommenden Wochen für immer zu verschwinden. Bereits Mitte April hatten Branchenumfragen gezeigt, dass 85 Prozent der Busunternehmen in Deutschland die aktuelle Lage nicht länger als höchstens drei Monate durchhalten. Ein Großteil der Zeit ist mittlerweile verstrichen. Nicht nur in Beuern hofft man daher, dass der Protest in Wiesbaden Wirkung gezeigt hat.