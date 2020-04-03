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Freitag, 03.04.2020 - 07:20
6 min

Corona-Krise: Ein Blick aus dem Landkreis Gießen in die USA

In den USA verschärft sich die Corona-Krise in einem Maß, wie wir es in Deutschland nicht kennen. Anzeiger-Redakteurin Debra Wisker hat sich bei ihrer in Indianapolis lebenden Schwester und zwei Freundinnen über die Situation informiert.

Von Debra Wisker
Gähnende Leere auf den Straßen, Geschäfte, Restaurants, Kinos und die öffentliche Verwaltung sind geschlossen - Corona hinterlässt seine Spuren auch in der Metropole Indianapolis. Fotos: DeNooyer

Gähnende Leere auf den Straßen, Geschäfte, Restaurants, Kinos und die öffentliche Verwaltung sind geschlossen - Corona hinterlässt seine Spuren auch in der Metropole Indianapolis. Fotos: DeNooyer

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Gähnende Leere auf den Straßen, Geschäfte, Restaurants, Kinos und die öffentliche Verwaltung sind geschlossen - Corona hinterlässt seine Spuren auch in der Metropole Indianapolis. Fotos: DeNooyer

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