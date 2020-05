Corona-Krise: Pohlheimerin Lena Sommer muss Freiwilliges Soziales Jahr in Bolivien abbrechen

Beeindruckend: Die Kakteen am Hügelrand der Salzwüste. Foto: Sommer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WATZENBORN-STEINBERG (gdi). Als das Coronavirus auch in unserem Land zum Alltagsthema mutierte, schien im 10 000 Kilometer entfernten südamerikanischen Bolivien noch die Welt in Ordnung. Die junge Pohlheimerin Lena Sommer, die mit weiteren 100 Jugendlichen in Bolivien ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolvierte, war zuversichtlich, dass sie das letzte Drittel ihrer zwölfmonatigen Tätigkeit in der Behinderten-Tageseinrichtung "Hogar Danielita" in "El Alto" erfolgreich zu Ende bringen werde. Doch als die ersten zwei Corona-Fälle in Bolivien bekannt waren, wurden schlagartig alle schulischen Einrichtungen geschlossen und jegliche Veranstaltungen im Land abgesagt. Auch Flüge von und nach Europa wurden gestrichen und an den Landesgrenzen sofort strenge Kontrollen eingerichtet.

Obwohl die Fallzahlen nur gering anstiegen, wurden die Maßnahmen täglich weiter verschärft, bis sogar ein kompletter Lockdown verhängt wurde. Wer seine Wohnung verließ, wurde direkt mit acht Stunden Gefängnis bestraft. Dann wurden Zeiten eingeteilt wer, wann und wo Lebensmittel besorgen dürfte.

Am 16. März entschied das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ), dass alle Freiwilligen aus dem Ausland umgehend nach Hause geholt werden müssen. Zusammen mit über 450 Bundesbürgern wurde sie von Santa Cruz nach Frankfurt am Main vom Auswärtigen Amt zurückgeholt. Vielleicht gibt es ja irgendwann ein Wiedersehen, beim Abholen ihres zurückgelassenen Koffers. Denn mit den ihr anvertrauten Kindern war leider kein Abschiednehmen möglich, da die Heimreise in einer "Hals über Kopf-Aktion" organisiert und durchgeführt werden musste.

Fotos Beeindruckend: Die Kakteen am Hügelrand der Salzwüste. Foto: Sommer Lena Sommer Einzigartig für Bolivien: Gondeln sind ein beliebtes Verkehrsmittel in La Paz. 3

Trotz diesen traurigen und hektischen Abschiedsmomenten ist sie im Rückblick froh und dankbar, dass die Evakuierung durch das BMZ und die Deutsche Botschaft doch so schnell und problemlos funktioniert hat. Denn inzwischen schießen auch in Bolivien die Infektionen in die Höhe. Da sie selbst das Gesundheitssystem inklusive Krankenhäuser vor Ort kennengelernt hat, ist sie sehr besorgt um die Menschen dort. Wegen der sehr geringen Einkünfte gehen die Leute dort nur im äußersten Notfall zum Arzt, weil sie diesen ja selbst bezahlen müssen.

Große Erfüllung

Dass Lena nach ihrem Abitur erst einmal ein soziales Jahr im Ausland absolvieren würde, war bei ihr ein lang gehegter Wunsch. Als es dann im Sommer 2019 ernst wurde, beschloss sie, in ein Land zu gehen, in dem Spanisch gesprochen wird, damit sie die in den vergangenen sechs Jahren in der Schule gelernte Sprache nicht gleich wieder vergisst. Nach Informationen und Beratung bei der DRK-Gesellschaft "Volunta" stand für sie fest: "Ich will nach Bolivien!"

Dabei haben die Hinweise auf die Schwierigkeiten in diesen Einsatzländern bei ihren Bewerbungsgesprächen und Vorbereitungsseminaren ihren Zielwunsch eher noch gefestigt. Ging es hierbei doch um die großen Kulturunterschiede und besonders um Rassismus auch gegenüber "reichen und weißen Europäern". Zudem mussten 25 Prozent der Gesamtkosten durch eigene Spendensammlung aufgebracht werden, da das Bundesministerium für politische Entwicklung und Zusammenarbeit nur 75 Prozent finanziert.

Der Aufbruch kam dann viel schneller als gedacht, denn bereits am 8. August letzten Jahres ging es ab vom Rhein-Main-Flughafen. Und 24 Stunden später stand sie mit beiden Beinen im bolivianischen Tiefland von Santa Cruz de la Sierra. Es folgten dann zwei Tage Seminar vor Ort, um sich möglichst schnell an dortige Gepflogenheiten zu gewöhnen: Nicht nur die neue Zeitzone, das generell lockere Zeit-Verständnis und die hohen Temperaturen in Santa Cruz, eine neue Währung, besondere Aufmerksamkeit durch ihre blonden Haare und das Toilettenpapier, das nicht in die Toilette, sondern in einen Mülleimer daneben geworfen wird. Dann ging es weiter zur bolivianischen Hauptstadt Sucre, wo die nächsten zwei Wochen diverse Behördengänge und das Jahresvisum erledigt werden mussten.

Die Nachrichten, wer, wann, wieso und wo sein musste, kamen immer recht spontan. Oft erst eine knappe halbe Stunde vorher - typisch bolivianisch. In der restlichen Zeit konnte sie mit ihren Mitfreiwilligen in Ruhe die Stadt und ihre Umgebung beschnuppern.

Erst nach zwei Wochen ging es weiter nach La Paz, in die Stadt, die für ein Jahr ihr Zuhause sein sollte. Gelegen auf fast 4000 Meter über NN, eine der höchsten Städte der Welt. Dies bekam sie auch sofort zu spüren, als sie ihre Koffer vom Busbahnhof in ihre kleine 40 Quadratmeter große Herberge transportieren musste, welche sie sich mit zwei Mitfreiwilligen teilte.

Um täglich ihre Arbeitsstätte "Danielita" im angrenzenden "El Alto" zu erreichen, war eine 90-minütige Busfahrt nötig, die je nach Verkehrsfluss auch zwei Stunden dauern konnte. Aber diese "Reisezeiten" hat sie gerne in Kauf genommen, da ihr die Arbeit mit den Kindern verschiedenster Behinderungen vom Down Syndrom über Autismus bis hin zu Schwerstbehinderungen große Erfüllung bereitet hat. Zu den Schwerpunktthemen ihrer pädagogischen- und didaktischen Betreuung zählten das Trainieren der richtigen Aussprache, der Feinmotorik sowie der gesellschaftlichen Werte und Normen, damit die Kinder besser im späteren Leben zurechtkommen. Denn nach wie vor ist in Bolivien die Betreuung und Förderung von Menschen mit Behinderung kein vordergründiges und gesellschaftliches Thema.

Im Oktober sollte in Bolivien ein neuer Präsident gewählt werden, was allerdings in scheinbar unendlichen Unruhen endete und bis heute immer noch nicht geschlichtet ist. Wahllokale wurden angezündet, es gab zahlreiche Demonstrationen, Schießereien und Tote. Die Freiwilligen durften bald nicht mehr arbeiten, nachts fühlte es sich an, als befände man sich im Kriegsgebiet. Als Evo Morales, der bisherige, nicht ganz legal an die Macht gekommene Präsident, aus dem Land floh, atmeten die Städte im Süden auf und die Lage entspannte sich. In La Paz beziehungsweise El Alto, ihrem Wohn- und Arbeitsgebiet, beruhigte sich die Lage allerdings nicht. Hier ging es jetzt erst richtig los, denn anders als in den Städten im Süden sind die Menschen in der La Paz-Region pro Morales eingestellt, der als Indigener der dortigen Bevölkerung sehr nahe steht.

Daher wurde eine Evakuierung ins 800 Kilometer entfernte Santa Cruz in der bolivianischen Tiefebene angeordnet. Auf dem Weg zum Flughafen konnte man auf den Straßen regelrechte Verwüstungen sehen. Nachdem sich die Lage zwei Wochen später beruhigt hatte, ging es wieder zurück nach La Paz.

Die Neuwahlen wurden immer wieder verschoben. Die für Mai 2020 geplanten Neuwahlen mussten aufgrund von Corona erneut verschoben werden, was dazu führt, dass der aktuellen Interimspräsidentin Jeanine Áñez vorgeworfen wird, Bolivien wieder in eine Diktatur führen zu wollen.

Nachdem die Freiwilligen zu Beginn zwei Wochen in Sucre, der "weißen Stadt" verbracht haben, der man an jeder Ecke die Kolonialzeit Boliviens ansieht, war man sehr gespannt, was Bolivien noch alles zu bieten hat. Gleich zu Beginn besuchten sie die Ausgrabungsstätte "Tiwanaku". Die Tiwanakus - eine Art Torvolk der Inkas - haben mitten im Altiplano (bolivianische Hochebene in den Anden) eine riesige Anlage errichtet. Aber auch am Titicaca-See, dem höchsten beschiffbaren See der Welt, nicht weit von La Paz, wurden tiefe Eindrücke gesammelt.

Während der bolivianischen Sommerferien (bei uns über Weihnachten und Silvester) kamen Lena´s Eltern zu Besuch. Gemeinsam haben sie besondere Orte und Sehenswürdigkeiten aufgesucht, wie zum Beispiel den riesigen Salzsee "Salar de Uyuni". Danach ging es weiter durch eine trockene Wüste, vorbei an Vulkanen und Lagunen mit Flamingos. Nandus, Lamas, Alpakas, Vicunyas, Hasenmäuse und Füchse wurden gesichtet. Nachdem sie ihren Eltern die Stadt La Paz gezeigt hatte, ging die Reise weiter durch die Yungas, in der Tiefebene nahe La Paz. Bereits nach drei Stunden Fahrt von der Großstadt entfernt, befindet man sich im Dschungel, alles ist grün und es ist keine Überraschung, auf einmal einen Affen zu entdecken.

2500 US-Dollar gesammelt

Mit befreundeten Mitfreiwilligen ging es nach Peru und zum berühmten Machu Picchu sowie den Minen von Potosi. Durch den mittlerweile völlig durchlöcherten Berg "Cerro Rico" gehörte die Stadt früher einmal zu den reichsten Städten der Welt. Heute arbeiten die Menschen dort jedoch noch genau wie früher, ohne jegliche Maschinen nur mit Handwerkszeugen.

Die geplanten Landeserkundungen in die chilenische Atacama-Wüste und den Strand in Chile, den Regenwald, die Pampas im Norden Boliviens und Paraguay mussten leider ins Wasser fallen. Ebenso gerne hätte Lena noch bis Juni die Kinder im Hogar betreut. Wie sich die restlichen drei Monate des FSJ in Deutschland gestalten, steht im Moment ebenfalls in den Sternen.

Aber auch die in der Pohlheimer Heimat am 15. März geplante Benefizveranstaltung zugunsten des "Hogar Danielita" fiel dem Coronavirus zum Opfer. Der Gesangverein Eintracht 1869 Watzenborn-Steinberg e.V. ist zuversichtlich, diesen Abend mit dem Thema "Wanderlied und Wandertour" nachzuholen.

Denn dass sich das Engagement von Lena Sommer in Bolivien bei Freunden, Verwandten, Bekannten und Vereinen großer Beliebtheit und Hochachtung erfreut, zeigt sich in den Spenden von 2500 US-Dollar, die sie während ihrer Freiwilligenzeit sammeln konnte und wofür sie unendlich dankbar ist. Am ersten Weihnachtstag 2019 hat sie diese Spende der Leitung des Hogar vor Ort in La Paz persönlich überreicht.