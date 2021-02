Corona-Pandemie: 300 Tote im Landkreis Gießen

104 Frauen und Männer befinden sich wegen einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - KREIS GIESSEN (red). Drei weitere Todesfälle gab es im Landkreis Gießen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen. Verstorben sind 300 Personen (Stand 8. Februar). Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 80,3 (81,6). 104 (Vortag 104) Frauen und Männer befinden sich in stationärer Behandlung. Es gibt 779 (799) aktive Corona-Fälle. Das hat der Landkreis auf seiner Internetseite corona.lkgi.de mitgeteilt. Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lumda 7 (73,8), Biebertal 16 (39,8), Buseck 34 (77,6), Fernwald 18 (28,9), Gießen 299 (99,1), Grünberg 33 (73,5), Heuchelheim 25 (102,3), Hungen 43 (111,1), Langgöns 20 (51,3), Laubach 32 (83,4), Lich 21 (29,0), Linden 28 (84), Lollar 45 (87,3), Pohlheim 52 (77,2), Rabenau 9 (0,0), Reiskirchen 21 (39,0), Staufenberg 32 (11,8), Wettenberg 44 (159,0). Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 8337 (8327) Corona-Fälle verzeichnet. 7258 Personen (7231) gelten als genesen.

Schnee und Eis auf den Straßen haben am vergangenen Wochenende dazu geführt, dass eine größere Zahl von Personen die Termine für die Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum des Landkreises Gießen in Heuchelheim nicht wahrnehmen konnte. Das Impfzentrum hält nach Abstimmung mit dem Land ausreichend Kapazitäten bereit, damit diese Impftermine kurzfristig nachgeholt werden können, heißt es in einer Pressemitteilung. Wer seinen Impftermin nicht wahrnehmen konnte, wird gebeten, möglichst am morgigen Dienstag, 9. Februar, oder Mittwoch, 10. Februar, zur ursprünglich vereinbarten Uhrzeit ins Impfzentrum zu kommen. Durch die genannten Umstände kann es zu längeren Wartezeiten kommen.