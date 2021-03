Corona-Pandemie: Inzidenz-Wert im Landkreis Gießen steigt auf 130,8

Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Gießen (Stand 19. März) ist auf 130,8 gestiegen, am Vortag waren es 116,4. In Laubach stieg die Zahl der aktiven Fälle um 15 auf 78, die Inzidenz auf 448,0. Unverändert bei 331 liegt die Zahl der Kreisbürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind. Weiterhin 30 Frauen und Männer befinden sich in stationärer Behandlung. Es gibt 701 (623) aktive Corona-Fälle, darunter 104 Neuinfektionen seit Donnerstag. Laut Pressesprecher Dirk Wingender häufen sich die Ansteckungen mit der britischen Mutante im privaten und familiären Umfeld.

Von 0,0 bis 448,0

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lumda 7 (0,0), Biebertal 18 (89,6), Buseck 25 (132,0), Fernwald 2 (14,5), Gießen 254 (141,4), Grünberg 42 (220,8), Heuchelheim 20 (63,9), Hungen 36 (119,1), Langgöns 26 (119,8), Laubach 78 (448,0), Lich 21 (101,5), Linden 17 (61,1), Lollar 38 (106,7), Pohlheim 41 (99,2), Rabenau 21 (238,3), Reiskirchen 16 (107,3), Staufenberg 14 (129,9), Wettenberg 25 (63,6).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 9470 (9366) Corona-Fälle verzeichnet. 8438 (8412) Personen gelten als genesen.

Landesweit sind wieder Corona-Schutzimpfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca möglich, die am vergangenen Montag zunächst ausgesetzt worden waren. Auch im Impfzentrum des Landkreises Gießen in Heuchelheim wird wieder mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft. Termine ab dem morgigen Samstag und in den kommenden Tagen können laut einer Mitteilung des Landkreises regulär wahrgenommen werden.

Alle ausgefallenen Impftermine mit AstraZeneca-Impfstoff in dieser Woche (zwischen Dienstag und Freitag) werden automatisch auf die Kalenderwoche 14 (ab 5. April) verschoben. Die Termine finden dann zeitgleich statt. Wer zum Beispiel am Mittwoch dieser Woche einen Termin um 10 Uhr hatte, kann dann den Termin ebenfalls am Mittwoch um 10 Uhr wahrnehmen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen führt am Wochenende Datenbanken zur Verwaltung von Corona-Fällen zusammen, heißt es in einer weiteren Pressemitteilung. Als eines von wenigen Gesundheitsämtern nimmt das Gießener Amt an einem bundesweiten Pilotprojekt zur Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes teil. Vor diesem Hintergrund werden Daten des Programms "SurvNet", das das Robert-Koch-Institut Gesundheitsämtern zur Verfügung stellt, und Daten des Programms "Sormas" des Helmholtz-Instituts zusammengeführt, das dem Infektionsmanagement und der Ausbruchsüberwachung dient. Damit wird auf eine einheitliche und ausschließlich digitale Datenverwaltung umgestellt. Meldungen werden beschleunigt, Schnittstellen und Synergien geschaffen.

In diesem Zusammenhang wird das Gesundheitsamt die bisher ausgewiesenen Fallzahlen von Corona-Infektionen um eine vergleichsweise kleine Anzahl korrigieren, die auf positiven Antigen-Schnelltests beruht und die zu einem früheren Zeitpunkt erfasst worden sind. Dargestellt werden künftig nur noch Fälle, die auf laborbasierten PCR-Tests beruhen. PCR-Tests sind die Regel, um positive Antigennachweise zu überprüfen. Die Korrektur betrifft voraussichtlich etwa 100 von insgesamt über 9000 Fällen im Landkreis, die dann abgezogen werden. Das Gesundheitsamt korrigiert damit auch die Zahl der Personen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind. Bei bisher sieben von über 300 Todesfällen lag nur ein Antigen-Nachweis des Virus vor.

Wegen der Zusammenführung und Überarbeitung der Daten wird das Gesundheitsamt am Sonntag, 21. März, keine Corona-Fallzahlen veröffentlichen.