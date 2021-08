Corona-Pandemie: Inzidenz-Wert liegt bei 18,1

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (vb). Wegen eines technischen Problems konnte das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen am Dienstag keine aktuellen Corona-Zahlen übermitteln. Die Zahlen sollen heute auf der Internetseite corona.lkgi.de nachgeliefert werden.

Laut Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Instituts (RKI) gab es seit Montag sechs Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt demnach 18,1. Laut RKI hat es in den vergangenen sieben Tagen 49 Neuinfektionen im Landkreis Gießen gegeben. Unverändert ist die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind. Allerdings gibt das RKI diese mit 362 an, während der Landkreis eine Zahl von 367 nennt. Informationen über aktive Fälle und die Anzahl der Genesenen gibt es nicht, ebensowenig Details zu den Städten und Gemeinden im Landkreis.

Abweichungen

Die Gesamtzahl aller Fälle seit Ende Februar 2020 gibt das RKI mit 14 197 an. Deutlich weniger sind es beim Landkreis Gießen, der am Montag eine Zahl von 14 158 genannt hatte. Am Dienstagabend ließ sich nicht mehr klären, wie dieser Unterschied zustandekommt. Der häufig abweichende Inzidenzwert hat bekanntlich mit der zeitlichen Verzögerung bei der Übermittlung der Zahlen zu tun.