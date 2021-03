Corona-Pandemie: Inzidenz-Wert sinkt auf 76,5

Jetzt teilen:

KREIS GIEßEN - (red). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Gießen ist (Stand 11. März) auf 76,5 gesunken. Am Mittwoch lag der Wert bei 80,5. Unverändert bei 328 liegt die Zahl der Kreisbürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind. 24 (27) Frauen und Männer befinden sich in stationärer Behandlung. Es gibt 458 (453) aktive Corona-Fälle, darunter 37 Neuinfektionen seit Mittwoch. Dies hat der Landkreis auf der Internetseite corona.lkgi.de mitgeteilt.

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lumda 5 (73,8), Biebertal 18 (39,8), Buseck 17 (46,6), Fernwald 3 (14,5), Gießen 146 (77,9), Grünberg 20 (66,1), Heuchelheim 18 (191,8), Hungen 31 (127,0), Langgöns 15 (85,5), Laubach 27 (208,4), Lich 16 (21,7), Linden 18 (38,2), Lollar 36 (155,2), Pohlheim 22 (5,5), Rabenau 16 (178,7), Reiskirchen 5 (39,0), Staufenberg 14 (35,4), Wettenberg 31 (95,4).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 9041 (9004) Corona-Fälle verzeichnet. 8255 Personen (8223) gelten als genesen.