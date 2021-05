Corona-Pandemie: Inzidenz-Wert steigt auf 111,9

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat seit Mittwoch 58 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 111,9 (107,1). Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 104,9 (Stand Donnerstag, 0 Uhr). Bekanntlich gibt es häufig wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte. Bei der Frage, welche Regelungen gelten, sind mit Inkrafttreten der "Bundesnotbremse" die Zahlen des Landes entscheidend. Seit Mittwoch befindet sich der Landkreis bei der "Bundesnotbremse" in einer niedrigeren Stufe, wodurch es unter anderem wieder Wechselunterricht an den Schulen gibt.

Bei 350 (349) liegt die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind. 47 Frauen und Männer werden stationär behandelt. Es gibt mit Stand Donnerstag 1277 (1221) aktive Fälle.

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 6 (24,6), Biebertal 33 (59,7), Buseck 34 (69,9), Fernwald 16 (28,9), Gießen 604 (180,4), Grünberg 33 (58,8), Heuchelheim 31 (102,3), Hungen 42 (79,4), Langgöns 51 (34,2), Laubach 43 (41,7), Lich 59 (79,7), Linden 57 (137,5), Lollar 83 (252,2), Pohlheim 95 (126,8), Rabenau 13 (19,9), Reiskirchen 17 (19,5), Staufenberg 30 (59), Wettenberg 30 (23,9). Zu den anhaltend hohen Inzidenzen in Lollar teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage mit, dass dem Gesundheitsamt keine größeren Ausbruchsgeschehen etwa in Unternehmen, Pflegeheimen, Schulen oder Kitas bekannt seien.

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 13 358 (13 300) Corona-Fälle verzeichnet. 11 731 (11 730) Personen gelten als genesen.