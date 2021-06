Corona-Pandemie: Vier Neuinfektionen im Landkreis Gießen verzeichnet

Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat seit Montag vier Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 10,0 (10,3). Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 10,7 (Stand Dienstag 0 Uhr). Bekanntlich gibt es häufig wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte.

18 Personen werden stationär behandelt. Die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind, liegt weiterhin bei 364. Es gibt - Stand Dienstag - 95 (98) aktive Fälle.

Zwölfmal 0,0

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 1 (0,0), Biebertal 0 (0,0), Buseck 3 (0,0), Fernwald 0 (0,0), Gießen 52 (14,5), Grünberg 1 (7,3), Heuchelheim 0 (0,0), Hungen 3 (15,9), Langgöns 2 (0,0), Laubach 2 (0,0), Lich 1 (0,0), Linden 0 (0,0), Lollar 4 (0,0), Pohlheim 7 (0,0), Rabenau 1 (0,0), Reiskirchen 4 (19,5), Staufenberg 6 (59,0), Wettenberg 5 (31,8).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 13 927 (13 923) Corona-Fälle verzeichnet. 13 468 (13 461) Menschen gelten als genesen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen passt die öffentliche Darstellung der Corona-Fallzahlen an. Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen stark rückläufig ist, werden diese weiterhin im Internet unter corona.lkgi.de veröffentlicht. Lediglich die Fallzahlen für samstags und sonntags werden künftig am darauffolgenden Montag zeitversetzt dargestellt. Dies hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Die internen Meldungen des Gesundheitsamtes ans Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (HLPUG) und von dort weiter ans Robert Koch-Institut (RKI) sind weiterhin auch an den Wochenenden vorgesehen. Maßgeblich für die Einstufung der Landkreise für die Corona-Stufenregelungen des Landes ist die vom RKI ausgewiesene Sieben-Tage-Inzidenz.

Die Fallzahlen für Samstage und Sonntage auf der Corona-Informationsseite des Landkreises werden montags nachgetragen und können wie bisher unter dem Menüpunkt "Aktuelles" - "Fallzahlen" - "Entwicklung der Fallzahlen" eingesehen werden. Die Zahlen aus den Kommunen werden künftig nur noch montags bis freitags dargestellt.

Als Fälle in stationärer Behandlung vermeldet das Gesundheitsamt künftig die Zahl der Corona-Patienten, die derzeit in den Krankenhäusern im Landkreis betreut werden - unabhängig von deren Wohnort. Bisher wurde die Zahl der akut Infizierten in stationärer Behandlung vermeldet, die im Landkreis Gießen wohnhaft sind. Mit der geänderten Darstellung möchte das Gesundheitsamt zum Überblick über die tatsächliche Auslastung der Krankenhäuser vor Ort beitragen.