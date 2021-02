Corona-Pandemie:Inzidenz sinkt auf 69,8

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Gießen betrug (Stand 9. Februar) 69,8. Am Vortag lag der Wert bei 80,3. Zudem ist ein weiterer Todesfall an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen. 301 Kreis-Bürger sind verstorben. 93 (Vortag 104) Frauen und Männer befinden sich in stationärer Behandlung. Es gibt 739 (779) aktive Corona-Fälle, davon zehn Neuinfektionen seit Montag. Das hat der Landkreis auf seiner Internetseite corona.lkgi.de mitgeteilt.

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lumda 7 (73,8), Biebertal 13 (10,0), Buseck 32 (69,9), Fernwald 16 (14,5), Gießen 285 (88,0), Grünberg 31 (51,4), Heuchelheim 24 (115,1), Hungen 40 (71,5), Langgöns 19 (59,9), Laubach 29 (62,5), Lich 21 (21,7), Linden 26 (61,1), Lollar 43 (67,9), Pohlheim 48 (71,7), Rabenau 10 (0,0), Reiskirchen 19 (39,0), Staufenberg 30 (35,4), Wettenberg 46 (159,0). Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 8353 (8337) Corona-Fälle verzeichnet. 7313 Personen (7258) gelten als genesen.