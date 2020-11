Corona-Reihentest an Clemens-Brentano-Europaschule in Lollar

Auch an der Clemens-Brentano-Europa-Schule wird es einen Reihentest geben, der am heutigen Mittwochnachmittag beginnt. Symbolfoto: dpa

LOLLAR - Nach der Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim wird es auch an der Clemens-Brentano-Europa-Schule (CBES) in Lollar einen Reihentest geben. Dieser beginnt am heutigen Mittwochnachmittag und soll bis kommenden Montag gehen. Dies hat Schulleiter Andrej Keller in einem Brief an Eltern, Schüler und Kollegium mitgeteilt, der dieser Zeitung vorliegt.

Am heutigen Mittwoch um 17 Uhr wird mit der Testung der fünften und sechsten Klassen begonnen. Am Donnerstag folgen die Jahrgänge sieben und acht, am Freitag die neunten und zehnten Klassen und am Montag die Jahrgänge elf bis 13. Auch Lehrer werden auf das Coronavirus getestet. Lollar hatte am Dienstagnachmittag bei 58 aktiven Fällen eine Inzidenz von 523,8 - die höchste im Landkreis Gießen. An der CBES gibt es nach Mitteilung der Schule zehn Corona-Fälle unter Schülern.

Keller fordert in dem Schreiben auch die Klassen auf, die in Quarantäne sind, zum Test zu kommen. "Nur nachweislich positiv auf Corona getestete Schülerinnen und Schüler dürfen nicht zum Testcenter auf den Schulhof kommen", schreibt Keller. Er bittet dringend um Beteiligung. "Es ist eine wichtige und richtige Möglichkeit, uns und unsere Mitmenschen vor einer Infektion zu schützen." Der Schulleiter hat die Info über den Reihentest nach eigenen Angaben am Dienstagabend vom Gesundheitsamt erhalten.