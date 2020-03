Corona-Risikogruppe Frühchen: Uniklinikum Gießen schränkt Besuchszeiten ein

Welche Patienten liegen auf den Stationen NEO-ITS (Neugeborenenintensivstation), Moro und Pirquet?

In der Neonatologie als Teil des Perinatalzentrums werden pro Jahr etwa 1700 Frühgeborene und kranke Neugeborene auf 52 Bettplätzen mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern betreut. Darunter etwa 100 sehr kleine Frühgeborene.

Welche besondere medizinische Pflege brauchen Frühchen in den ersten Wochen? Wie sind deren Prognosen, wo liegen die Risiken?

Die Prognose von kleinen Frühgeborenen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten erheblich verbessert. Bei den guten Überlebenschancen ist es sehr wichtig, dass sich insbesondere die Lunge, das Gehirn und der Magen-Darm-Trakt gut entwickeln können. Dank des medizinischen Fortschritts ist für die Mehrzahl der kleinen Frühgeborenen heute ein Leben ohne schwere Einschränkungen möglich. Zur umfangreichen medizinischen Betreuung zählen unter anderem die Stabilisierung des Frühgeborenen an einer Atemunterstützung und die Vermeidung der Beatmung über einen Beatmungsschlauch in der Luftröhre, aber auch der frühzeitige Nahrungsaufbau am besten mit Muttermilch. Für die Vermeidung von Hirnblutungen und Infektionen haben wir umfangreiche Maßnahmen etabliert, die diese Risiken erheblich reduzieren konnten. Die frühzeitige und intensive Einbindung der Eltern in die Betreuung und die Möglichkeit zum Haut-zu-Haut Kontakt über die sogenannte Känguru-Technik ist ein wichtiger Bestandteil des Versorgungskonzeptes der Neonatologie. Diese sind trotz der erforderlichen Einschränkungen weiterhin sichergestellt.

Wie lange müssen Frühchen im Schnitt medizinisch betreut werden, bis sie nach Hause können?

Kleine Frühgeborene müssen oftmals über viele Wochen betreut werden. Ziel ist ein Wachstum wie im Mutterleib und Erreichen der Stabilität eines reifen Neugeborenen am errechneten Termin. Für extrem kleine Frühgeborene bedeutet dies eine Betreuung für zwölf bis 16 Wochen auf der Station. (ija)