Corona-Schnelltests im Landkreis Gießen angelaufen

Am Riversplatz ging es am Mittwoch mit den kostenlosen Corona-Schnelltests los. Foto: Wißner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN (ee/red). Erika Schmid aus Watzenborn-Steinberg war am Mittwoch eine der ersten, die sich am Riversplatz in Gießen einem kostenlosen Corona-Schnelltest unterzog. Zuvor war bereits der dreijährige Paul getestet worden. Gleich zum Start dieses kostenlosen Angebots im Landkreis Gießen hatten sich zwei lange Warteschlangen gebildet, als es mit zehnminütiger Verspätung losging.

Wie Kreis-Pressesprecher Dirk Wingender berichtete, gab es 206 Anmeldungen und für Donnerstag lagen 162 Anmeldungen vor. Von 17.30 bis 21 Uhr können maximal 280 Personen getestet werden. Neben dem Angebot mittwochs und donnerstags am Riversplatz in Gießen stehen ab Montag weitere Testmöglichkeiten an sieben Tagen in der Woche in Grünberg, Staufenberg, Wettenberg und Pohlheim bereit. Termine können ab heute über die Impflotsen des Landkreises in den jeweiligen Kommunen vereinbart werden. Der Landkreis korrigierte, dass das Schnelltestcenter in Pohlheim im Bürgerhaus Hausen sein wird und nicht in der Volkshalle Watzenborn-Steinberg.

Der Test wird von Mitarbeitern des Roten Kreuzes vorgenommen. Der Abstrich wird in die Nase eingeführt. Nach 15 Minuten liegt das Testergebnis vor. Sollte ein Schnelltestergebnis positiv ausfallen, wird direkt vor Ort auch der PCR-Abstrich für den genaueren Labortest. Bis dessen Ergebnis vorliegt, muss sich der Getestete in häusliche Isolation begeben.

Der Landkreis Gießen schafft mit einer Allgemeinverfügung die rechtliche Voraussetzung dafür, dass Apotheken, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, medizinische Labore sowie Rettungs- und Hilfsorganisationen kostenlose Corona-Schnelltests für alle Bürger anbieten können. Mit der Allgemeinverfügung beauftragt das Gesundheitsamt die genannten Einrichtungen mit der Testung von Personen ohne Symptome gemäß der Teststrategie des Bundes.

"Dies ist ein wichtiger Schritt zu mehr Möglichkeiten für Schnelltests im Landkreis und das Erkennen von Infektionen", erklärte Landrätin Anita Schneider (SPD) in einer Pressemitteilung. Voraussetzung für die Beauftragung durch den Landkreis war die Veröffentlichung der überarbeiteten Testverordnung des Bundes. Dies geschah am Dienstag. Das Land stellte das Muster einer Allgemeinverfügung bereit, weil jeweils die Gesundheitsämter vor Ort weitere Stellen mit der Testung beauftragten müssen. Weitere Anbieter neben den in der Allgemeinverfügung genannten - zum Beispiel Drogerien - können vom Gesundheitsamt einzeln beauftragt werden, wenn sie die kostenlosen Testungen ordnungsgemäß vornehmen.

Die genannten Stellen müssen sich zunächst bei der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen registrieren und den Beginn der Testungen sowohl dem Gesundheitsamt als auch dem Sozialministerium anzeigen. Alle Personen, die getestet werden, müssen anschließend einen Nachweis über das Testergebnis erhalten. Der Landkreis stellt dazu Muster auf der Internetseite corona.lkgi.de bereit.

Die Allgemeinverfügung ist am Mittwoch im Internet unter corona.lkgi.de veröffentlicht worden. Sie ist gemäß Notverkündungsrecht um 14 Uhr in Kraft getreten.