Corona: Sieben weitere Menschen im Kreis verstorben

Kreis Gießen (red). Sieben weiterer Kreis-Bürger sind an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, sodass die Zahl (Stand 23. Dezember) auf 77 steigt. Im Landkreis gibt es 2462 aktive Corona-Fälle (2336). In stationärer Behandlung sind 88 (87) Menschen. Im Detail gibt es folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert): Allendorf/Lumda 35 (245,9), Biebertal 56 (258,8), Buseck 78 (225,2), Fernwald 118 (1128,6), Gießen 801 (260,6), Grünberg 95 (205,7), Heuchelheim 74 (255,8), Hungen 142 (412,8), Langgöns 76 (248,1), Laubach 52 (104,2), Lich 114 (333,5), Linden 188 (343,7), Lollar 153 (485), Pohlheim 168 (237,1), Rabenau 45 (198,6), Reiskirchen 100 (263,5), Staufenberg 68 (283,3), Wettenberg 99 (206,7). Der hohe Wert aus Fernwald hängt mit den Corona-Fällen im Seniorenheim in Annerod zusammen. Seit dem ersten Fall Ende Februar wurden 5631 (5407) Corona-Fälle im Landkreis verzeichnet. 3092 Personen (3001) gelten als genesen. Die Inzidenz liegt im Kreis bei 290,7 (280,8). Als aktive Fälle sind alle Personen aufgeführt, die als infektiös gelten und sich in der Regel 14 Tage in Quarantäne befinden. Für die Berechnung spielen nur Personen eine Rolle, die sich innerhalb von sieben Tagen infiziert haben.