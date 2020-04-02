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Donnerstag, 02.04.2020 - 06:20
3 min

Corona sorgt auch beim Busecker Kinder- und Jugendbeirat für Sitzungspause

Seit Oktober ist Svenja Koch die neue Vorsitzende des Beirats. Aktuell müssen aber auch hier die Sitzungen pausieren. Viel zu tun haben die Kinder und Jugendlichen aber trotzdem.

Von Eva Pfeiffer
Svenja Koch will für die Kinder und Jugendlichen in Buseck mitgestalten. Foto: Polle

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