Corona-Tests möglich bei Infekt-Ambulanz in Großen-Buseck

. Karl M. Roth, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen, kann die Kritik von Allgemeinmediziner Kinzenbach an einer fehlenden staatlichen Förderung nachvollziehen. "Denn während viele Kliniken jetzt oder im Frühjahr leer standen, werden sechs von sieben Covid-Patienten aktuell in den ambulanten Strukturen behandelt. Das ist der bisherige Erfolgsgarant dafür, warum Deutschland vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie gekommen ist", teilte er auf Anfrage mit.

. Die KV beklagt auch, dass der Covid-Rettungsschirm, den Gesundheitsminister Jens Spahn aufgespannt hat, lediglich 90 Prozent möglicher Verluste für die niedergelassenen Ärzte aufgefangen werde. "Und dies, obwohl hohe zusätzliche Aufwendungen durch Hygienemaßnahmen entstehen."

. Zur Entwicklung im Testcenter in Gießen teilte der Pressesprecher mit, dass auch dort die Zahlen steigen, genauso wie in ganz Hessen. "Am Montag lagen wir dort bei 170 Tests, vor knapp zwei Wochen waren das noch rund 100 weniger", berichtete Roth. (vb)