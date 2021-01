Corona-Zahlen im Kreis Gießen

Jetzt teilen:

AM WOCHENENDE SIND DIE CORONA-ZAHLEN IM LANDKREIS LEICHT GESUNKEN, DIE ZAHL DER KREIS-BÜRGER, DIE AN ODER IM ZUSAMMENHANG MIT EINER CORONA-INFEKTION VERSTORBEN SIND, IST GLEICH GEBLIEBEN/CORONA-ZAHLEN IM KREIS GIESSEN DIE CORONA-ZAHLEN IM LANDKREIS GIESSEN - Kreis Giessen (red). Über das Wochenende ist die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind, gleich geblieben: Es bleibt bei 160 (Stand 10. Januar). Dies hat der Landkreis auf seiner Internetseite mitgeteilt. Die Zahl der Frauen und Männer in stationärer Behandlung erhöhte sich von 129 auf 130. Es gibt 2740 aktive Corona-Fälle (2818).

Im Detail existieren folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert): Allendorf/Lumda 31 (147,5), Biebertal 77 (179,1), Buseck 86 (225,2), Fernwald 105 (130,2), Gießen 856 (217,1), Grünberg 154 (286,5), Heuchelheim 43 (63,9), Hungen 155 (277,9), Langgöns 71 (188,2), Laubach 72 (239,6), Lich 108 (87,0), Linden 165 (252,1), Lollar 290 (785,7), Pohlheim 177 (209,5), Rabenau 35 (99,3), Reiskirchen 107 (263,5), Staufenberg 96 (425,0), Wettenberg 112 (286,2). Die hohe Inzidenz in Lollar geht auf den Ausbruch in dem Pflegeheim "Haus am grünen Weg" zurück.

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 7224 (7216) Corona-Fälle verzeichnet. 4324 Personen (4238) gelten als genesen. Die Inzidenz liegt bei 239,8 (247,9). Der Landkreis weist darauf hin, dass als aktive Fälle alle Personen aufgeführt sind, die als infektiös gelten und sich in der Regel 14 Tage in Quarantäne befinden. Für die Berechnung der Inzidenz spielen nur Personen eine Rolle, die sich innerhalb von sieben Tagen infiziert haben. Folglich lässt sich aus der genannten Zahl der aktiven Fälle in einer Kommune nicht die Inzidenz ausrechnen.