Corona-Zahlen im Landkreis Gießen

Kreis Giessen (red). Ein weiterer Kreis-Bürger ist im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Der Landkreis gab die Zahl der Verstorbenen am Freitag noch mit 27 an, am Samstag waren es 28. Es gibt 1938 aktive Corona-Fälle. Am Samstag lag die Zahl bei 2005 Fällen. In stationärer Behandlung sind 54 Personen (54). Im Detail gibt es folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert): Allendorf/Lumda 22 (147,5), Biebertal 44 (49,8), Buseck 58 (108,7), Fernwald 42 (144,7), Gießen 696 (171,5), Grünberg 78 (205,7), Heuchelheim 55 (217,4), Hungen 84 (174,7), Langgöns 63 (102,7), Laubach 50 (156,3), Lich 84 (195,7), Linden 167 (275,0), Lollar 116 (223,1), Pohlheim 164 (165,4), Rabenau 18 (79,4), Reiskirchen 56 (175,6), Staufenberg 55 (165,3), Wettenberg 86 (79,5). Seit dem ersten Fall im Frühjahr gab es 3897 (3868) Corona-Fälle im Landkreis. 1931 Personen (1835) gelten als genesen. Die Inzidenz liegt im Kreis bei 164,4 (166,6). Der Landkreis weist darauf hin, dass als aktive Fälle alle Personen aufgeführt sind, die als infektiös gelten und sich in der Regel 14 Tage in Quarantäne befinden.